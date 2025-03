Tweet no Twitter

O domingo, 23, em Brusque, amanheceu sob a influência da umidade marítima, resultando em uma nebulosidade variável em grande parte da cidade situada no Vale do Itajaí-Mirim.

Apesar da predominância de nuvens, as condições atmosféricas não favoreceram a ocorrência de precipitações, exceto chuviscos pontuais entre a madrugada e o amanhecer.

Brusque e região no domingo

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, os brusquenses e moradores da região, que planejam atividades ao ar livre, poderão contar com um cenário climático predominantemente favorável.

Conforme sua projeção, a influência marítima tende a enfraquecer já ao longo da manhã, permitindo períodos de sol entre variações de nuvens.

Atingir temperaturas próximas de 30°C durante a tarde dependerá diretamente da intensidade e duração dessa exposição solar, que pode variar em diferentes áreas, explica.

Brusque e o risco de chuva

Scheuer recomenda, porém, a necessidade de vigilância aos eventos meteorológicos do período da tarde em direção à noite.

Isso ocorre devido à possibilidade de pancadas de chuva mal distribuídas, indicando que algumas áreas podem ser atingidas, enquanto outras próximas tendem a não ser afetadas.

Assim, embora o tempo seco predomine ao longo do dia, é recomendável monitorar as condições atmosféricas, especialmente para aqueles que pretendem realizar atividades ao ar livre a partir do meio da tarde.

Brusque na próxima semana

O especialista também antecipa que a próxima semana trará um aumento na frequência de chuvas sobre Brusque e região, com os primeiros sinais dessa mudança ocorrendo já a partir de segunda-feira, 24.

Ainda que o risco de precipitações seja maior, isso não implica em chuvas contínuas, mas sim em um padrão climático mais úmido, interrompendo o período de cinco dias sob o predomínio de estabilidade.

Temperaturas outonais

No que diz respeito às temperaturas, a tendência para os próximos dias é de manutenção do padrão outonal, caracterizado por madrugadas amenas e tardes com aquecimento moderado.

Scheuer reforça a importância do acompanhamento diário das previsões meteorológicas, uma vez que projeções de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes, conforme novos dados são incorporados aos modelos climáticos.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste domingo, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

