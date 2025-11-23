A chuva registrada em Brusque no fim da tarde de sábado, 22, trouxe momentos de maior intensidade, com pancadas fortes em diferentes pontos da cidade. Apesar disso, não houve relatos de danos.

*Confira a galeria de fotos no fim da edição

Por sua vez, municípios do Alto Vale do Itajaí, como Imbuia, Vidal Ramos e Petrolândia, enfrentaram temporais severos, acompanhados de granizo.

Nesse contexto, o grande volume acumulado nas cabeceiras do rio Itajaí-Mirim começou a descer em direção ao município brusquense e, ao amanhecer deste domingo, 23, já provocava elevação do nível na cidade.

O cenário, contudo, não representa risco para a população.

A imagem a seguir reflete esta situação nas primeiras horas do dia, evidenciando o aumento percebido nas primeiras horas do dia.

A galeria no fim da edição

A galeria completa com os registros aéreos está disponível ao fim desta edição.

Na sequência, será apresentado o boletim da previsão do tempo para este domingo, elaborado pelo especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Previsão para Brusque

*Boletim: Climaterra >>

A previsão do tempo direcionada para Brusque e região, válida para este domingo, não afasta o risco de novas instabilidades.

Por isso, aqueles que têm planos de atividades externas, sobretudo as de média e longa duração, devem permanecer atentos, já que a possibilidade de chuva não está descartada.

Embora alguns períodos de melhoria possam ocorrer, com eventuais aberturas de sol, a maior cobertura de nuvens deve prevalecer ao longo do dia.

Em relação às temperaturas, prevemos um domingo relativamente ameno para a época do ano.

Caso os termômetros ultrapassem a marca dos 20°C, será por pequena margem, sem grande variação durante o período.

Por fim, ressaltamos que toda previsão está sujeita a ajustes e mudanças, conforme novos dados são incorporados aos modelos.

Reiteramos a importância de acompanhar diariamente as atualizações e continuaremos monitorando as condições, para trazer informações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque no pódio mundial: prova de 320 km então consagra ultramaratonista

2. Primavera então leva Brusque aos agasalhos em pleno novembro

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição deste domingo segue em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando, pois, um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

Brusque vista do alto

A conclusão da pauta é marcada pela galeria de fotos aéreas captadas no início da manhã deste domingo, mostrando então a condição observada em Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK