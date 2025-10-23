Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para esta quinta-feira, 23, devem acompanhar o comportamento do tempo ao longo do dia.
Embora as condições sejam favoráveis durante boa parte do período, há ressalvas importantes a serem consideradas, principalmente para quem pretende passar longos períodos ao ar livre.
Isso ocorre, pois, em razão da atuação da umidade marítima, que tende a impedir a consolidação de condições estáveis, cenário que deve se estender ao restante da semana.
O sol, por sua vez, promete aparecer entre nuvens, mas períodos de maior nebulosidade ainda não estão descartados, lembrando que, em alguns momentos, será necessário manter os guarda-chuvas à mão.
Confira os detalhes completos da previsão do tempo após a imagem a seguir.
O tempo nesta quinta-feira
A previsão para Brusque nesta quinta-feira indica a influência da umidade vinda do oceano, segundo antecipa o meteorologista Leandro Puchalski.
Com efeito, essa condição atmosférica tende a favorecer a presença de nuvens e a possibilidade de instabilidade ocasional, sobretudo nos períodos de maior nebulosidade.
Mesmo com a expectativa de aberturas de sol, o cenário, portanto, não deve se firmar completamente, explica o especialista.
O tempo mais adiante
Ademais, a atual condição atmosférica em vigor, sob influência da umidade marítima, sinaliza tendência de se manter na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, com variação de nuvens e aberturas pontuais.
Há também risco de precipitação sem horário definido sobre a região de Brusque, conforme aponta Puchalski.
O cenário à vista, portanto, exige vigilância para quem planeja atividades prolongadas ao ar livre.
Temperaturas
No que tange às temperaturas, a condição térmica prevista para Brusque e região entre esta quinta-feira e o sábado deve se manter amena nas madrugadas, oscilando entre 10°C e 17°C.
As tardes, por sua vez, não devem registrar aquecimento expressivo, com máximas previstas abaixo dos 27°C a 28°C.
Frente fria à vista
No domingo, 26, caso a projeção do meteorologista então se confirme, uma frente fria sinaliza avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim.
Esse sistema promete trazer chuvas mais abrangentes entre o fim da tarde e o período da noite, o que pode alterar significativamente as condições atmosféricas na região, conclui Puchalski.
Pauta segue após o apoio comercial
*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais
Oferecimento:
Veja também:
1. Família então se reúne em Brusque para celebrar nove décadas de amor e legado
2. Brusque antes do vento: cenas então mostram a cidade em ritmo de lazer
O tempo na madrugada
Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.
O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.
A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.
Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.
•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949
Fotos dos leitores
A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.
As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.
Deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.
Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK