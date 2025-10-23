Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para esta quinta-feira, 23, devem acompanhar o comportamento do tempo ao longo do dia.

Embora as condições sejam favoráveis durante boa parte do período, há ressalvas importantes a serem consideradas, principalmente para quem pretende passar longos períodos ao ar livre.

Isso ocorre, pois, em razão da atuação da umidade marítima, que tende a impedir a consolidação de condições estáveis, cenário que deve se estender ao restante da semana.

O sol, por sua vez, promete aparecer entre nuvens, mas períodos de maior nebulosidade ainda não estão descartados, lembrando que, em alguns momentos, será necessário manter os guarda-chuvas à mão.

Confira os detalhes completos da previsão do tempo após a imagem a seguir.

O tempo nesta quinta-feira

A previsão para Brusque nesta quinta-feira indica a influência da umidade vinda do oceano, segundo antecipa o meteorologista Leandro Puchalski.

Com efeito, essa condição atmosférica tende a favorecer a presença de nuvens e a possibilidade de instabilidade ocasional, sobretudo nos períodos de maior nebulosidade.

Mesmo com a expectativa de aberturas de sol, o cenário, portanto, não deve se firmar completamente, explica o especialista.

O tempo mais adiante

Ademais, a atual condição atmosférica em vigor, sob influência da umidade marítima, sinaliza tendência de se manter na sexta-feira, 24, e no sábado, 25, com variação de nuvens e aberturas pontuais.

Há também risco de precipitação sem horário definido sobre a região de Brusque, conforme aponta Puchalski.

O cenário à vista, portanto, exige vigilância para quem planeja atividades prolongadas ao ar livre.

Temperaturas

No que tange às temperaturas, a condição térmica prevista para Brusque e região entre esta quinta-feira e o sábado deve se manter amena nas madrugadas, oscilando entre 10°C e 17°C.

As tardes, por sua vez, não devem registrar aquecimento expressivo, com máximas previstas abaixo dos 27°C a 28°C.

Frente fria à vista

No domingo, 26, caso a projeção do meteorologista então se confirme, uma frente fria sinaliza avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse sistema promete trazer chuvas mais abrangentes entre o fim da tarde e o período da noite, o que pode alterar significativamente as condições atmosféricas na região, conclui Puchalski.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

