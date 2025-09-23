A semana em Brusque avança para esta terça-feira, 23, apresentando um cenário climático distinto em relação ao período instável anterior, marcado por chuvas constantes.

Com efeito, o início da manhã trouxe de volta o frio abaixo dos 10 °C, resultado direto da transição atmosférica, iniciada na tarde de segunda-feira, 22.

Mesmo com o sol despontando logo cedo, as primeiras horas do dia exigiram o uso de casacos, diante dos termômetros registrando até 8,1 °C — isso em pleno início da primavera.

Brusque nesta terça-feira

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, esta terça-feira tende a consolidar a estabilidade atmosférica em Brusque e região, criando condições propícias para atividades externas.

Nesse contexto, as temperaturas da tarde devem permanecer contidas, mesmo sob a presença do sol, em linha com a transição para um padrão mais seco.

Brusque na quarta-feira

Ao projetar as condições para a quarta-feira, 24, Puchalski então aponta a manutenção do padrão climático seco registrado no dia anterior em Brusque e região.

Conforme o meteorologista, a presença da massa de ar frio e seco deve garantir mais uma madrugada relativamente fria, sobretudo considerando o avanço do calendário para a primavera.

As temperaturas da tarde não devem ultrapassar os 25 °C, e, caso isso ocorra, será por margem estreita, sem configurar aquecimento expressivo.

Brusque no desfecho da semana

Para a segunda metade da semana, o especialista sinaliza a possibilidade de garoa isolada ou chuva fraca em alguns momentos, reflexo da umidade vinda do mar.

Essa condição pode se manifestar pontualmente em áreas do Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo durante o período noturno.

No entanto, de maneira geral, a maior parte do período deve seguir com tempo firme, favorecendo as atividades ao ar livre.

As madrugadas, por sua vez, seguem em destaque, e Puchalski indica que Brusque e região podem voltar a registrar temperaturas abaixo de 10 °C entre a quinta-feira, 25, e a sexta-feira, 26.

Ele ressalta que, mesmo durante as tardes, os termômetros não devem avançar de forma expressiva além dos 20 °C, mantendo o cenário térmico ameno até pelo menos a sexta-feira, 26.

Monitoramento constante

Diante desse cenário, o meteorologista recomenda acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, já que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, conforme novas informações são incorporadas.

Ele reforça que seguirá monitorando as condições atmosféricas e trará novas orientações sempre que necessário.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 24

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 21

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 11

