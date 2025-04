A manhã desta quinta-feira, 24, iniciou sob um cenário climático de tempo seco em Brusque, sob a presença do sol aparecendo entre nuvens, criando um ambiente agradável e propício para atividades ao ar livre.

Essa condição estável deve predominar em boa parte do dia, embora a previsão indique a possibilidade de mudança no período da tarde.

De acordo com os dados meteorológicos mais recentes, há risco de chuva a partir do entardecer, porém de forma irregular e mal distribuída, ou seja, não atingindo todas as áreas do município.

O especialista Ronaldo Coutinho, da Climaterra, emitiu um boletim detalhado sobre o panorama atmosférico esperado para Brusque e região.

Mais adiante, você pode conferir a análise completa feita por Coutinho, logo após a imagem destacada a seguir.

Brusque na quinta-feira

A quinta-feira inicia com tempo firme e sol entre nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim, favorecendo assim as práticas externas.

No entanto, os modelos meteorológicos mais atualizados indicam possibilidade de chuva entre o fim da tarde e a madrugada de sexta-feira.

Esse cenário, porém, será bastante irregular. Em termos práticos, muitas áreas poderão passar o dia inteiro sem precipitação, mantendo o tempo seco até a noite.

Já outras podem registrar pancadas isoladas, especialmente entre o entardecer e o período noturno.

Na madrugada e início da manhã de sexta-feira, essa instabilidade pode persistir de forma pontual, mas a tendência é de melhora gradual no decorrer do dia.

Brusque no fim de semana

Para o fim de semana, as projeções indicam tempo predominantemente seco em Brusque e região, cenário que deve favorecer quem pretende aproveitar atividades ao ar livre.

Quanto às temperaturas, a previsão é de continuidade nas marcas típicas do outono.

Diante disso, as madrugadas seguem amenas, enquanto as tardes devem registrar uma discreta elevação térmica, com picos entre 25°C e 28°C.

Monitoramento

Por fim, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que os modelos climáticos são constantemente ajustados com base em novos dados.

Seguiremos monitorando as condições e trazendo novas informações sempre que necessário.

Mais notícias após anúncios

Mais um conteúdo relevante está sendo entregue com o apoio essencial dos parceiros comerciais do Blog do Ciro Groh.

Clique nos banners abaixo, faça o contato e descubra as soluções, produtos e serviços que cada patrocinador pode oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Páscoa em imagens: como Brusque viveu o dia especial nos templos da cidade

2. GALERIA – Cabras então chamam atenção de moradores na nova Beira Rio, em Brusque

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

Estas imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta quinta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas, permitindo ao observador contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores. Arraste para o lado >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK