Depois de um sábado, 23, marcado por temperaturas elevadas — com os termômetros atingindo 34,1°C no bairro Centro —, Brusque amanheceu neste domingo, 24, sob um cenário climático completamente distinto.

Diante desse contraste, a mudança no tempo se consolidou com a chegada de uma frente fria ainda no dia anterior, que agora promete impor o maior choque térmico do ano à cidade.

Domingo frio em Brusque

Conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski, os índices máximos não devem passar dos 17°C neste domingo, configurando uma queda de mais de 15°C em menos de 24 horas.

Além do frio, o dia tende a ser marcado por céu encoberto e risco de chuva a qualquer momento, sem horário definido para ocorrer, explica o especialista.

Ele também sublinha que não há indicativos de presença expressiva do sol ao longo do período diurno em todo o Vale do Itajaí Mirim.

Caso ocorram algumas aberturas, elas então devem ser pontuais e de curta duração, sem impacto relevante na baixa sensação térmica.

Por isso, Puchalski orienta os moradores a se prepararem para o decorrer do dia.

Com efeito, casacos serão indispensáveis, e os guarda-chuvas devem estar por perto, já que a instabilidade pode se manifestar a qualquer momento, reforça o profissional.

Frio se mantém em Brusque

Ao projetar os desdobramentos da frente fria com base em modelos mais avançados, Puchalski indica que a sensação de frio úmido deve se estender até, pelo menos, terça-feira, 26, abrangendo Brusque e toda a região do Vale do Itajaí Mirim.

Diante desse cenário, os termômetros tendem a permanecer abaixo dos 20°C, com pouca possibilidade de abertura no tempo e sensação térmica reduzida ao longo do dia.

Além disso, a instabilidade deve permanecer, exigindo atenção redobrada às condições meteorológicas — sobretudo em relação às atividades externas previamente planejadas.

Monitoramento constante

Embora os modelos estejam bastante alinhados com a projeção atual, Puchalski recomenda acompanhar as atualizações diárias, pois os dados podem ser ajustados conforme novas informações forem incorporadas.

O profissional, pois, continuará monitorando o cenário e repassando as recomendações pertinentes para Brusque e região.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Conheça a mulher que então se declara bruxa em Guabiruba

2. Barragem de Botuverá: imagens então capturam natureza e desafio do projeto

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição deste domingo se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia dessa participação; deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 8

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 8

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK