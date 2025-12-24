O calor deve seguir como protagonista das condições climáticas neste período do Natal em Brusque e região, com temperaturas previstas próximas dos 40°C entre esta quarta-feira, 24, e quinta-feira, 25.

Nesse contexto, a previsão sinaliza um cenário típico de verão, com maior propensão para o sol aparecer no período da manhã e risco mais elevado de trovoadas concentradas à tarde, sem descartar eventos severos.

As condições resultantes deste quadro térmico rigoroso devem se estender para o restante da semana, prometendo trazer efeitos perceptíveis em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, divulgou boletim completo com orientações e informações adicionais sobre os impactos do calor, disponível logo após a imagem.

Natal de forte calor

Boletim: Climaterra

Os moradores de Brusque e região devem se preparar para a continuidade e possível intensificação do calor neste período de Natal.

Os termômetros sinalizam valores acima dos 35°C, com picos que podem se aproximar dos 38°C em pontos do Vale do Itajaí-Mirim entre esta quarta-feira e a quinta-feira.

Com efeito, o aquecimento tende a elevar o risco de trovoadas, sobretudo a partir da tarde.

Os modelos meteorológicos indicam a possibilidade de temporais isolados, incluindo chuva forte em curto espaço de tempo, especialmente nesses dois dias.

Contudo, a previsão aponta para precipitações irregulares.

Enquanto alguns pontos podem registrar episódios intensos, outras áreas próximas ficam sujeitas a atravessar o período com pouca ou nenhuma chuva, caracterizando o típico quadro de verão.

Calor estendido

Esse cenário de aquecimento intenso promete se estender, inclusive, ao restante da semana e, de acordo com os dados atuais, pode avançar até a próxima segunda-feira.

Diante disso, o período promete ser marcado pela manutenção do desconforto térmico, com temperaturas consistentemente acima dos 30°C, elevando a possibilidade de trovoadas.

Calor sob monitoramento

O acompanhamento diário da previsão se mostra fundamental, pois os modelos atmosféricos estão sujeitos a ajustes, conforme novas informações são incorporadas.

O nosso monitoramento seguirá constante, a fim de sempre melhor informar a população e garantir um planejamento adequado diante das condições atmosféricas esperadas.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

