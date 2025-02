A última semana de fevereiro promete manter o padrão térmico que marcou o restante do mês em Brusque e região. As temperaturas seguirão elevadas, com tardes superando os 30°C.

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, entre esta segunda-feira, 24, e quarta-feira, 26, os termômetros devem oscilar entre 30°C e 34°C nas cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Nesse intervalo, o tempo sinaliza um cenário predominantemente seco, com sol entre nuvens e possibilidade de pancadas mal distribuídas de chuva entre o meio da tarde em direção à noite.

Calor se mantém em Brusque

Quando a previsão do especialista avança para a segunda metade da semana, a sensação de abafamento tende a aumentar, com picos de temperatura que podem ultrapassar os 35°C entre quinta-feira, 27, e sexta-feira, 28.

Esse aquecimento mais intenso favorecerá a ocorrência de pancadas de chuva mais abrangentes, então acompanhadas de trovoadas, segundo Scheuer.

O meteorologista reforça que toda projeção climática está sujeita a ajustes, conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

*Com informações: Piter Scheuer/Meteorologista

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila

