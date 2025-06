Esta terça-feira, 24, iniciou sob um cenário típico de inverno em Brusque, com os termômetros marcando frio até 4 °C em alguns bairros logo nas primeiras horas do dia.

Para encarar o rigor da manhã, moradores recorreram a casacos espessos, toucas, cachecóis e demais acessórios indispensáveis nos dias mais frios do ano.

Mesmo com o sol despontando no horizonte sob um céu aberto, a sensação térmica, ainda assim, permaneceu baixa, mantida pelas rajadas de vento que intensificavam o frio nas primeiras horas da manhã.

Frio pela região

As baixas temperaturas não se restringiram aos brusquenses e se estenderam pela região. Em Guabiruba e Botuverá, o cenário não foi diferente, com mínimas oscilando em torno dos 5 °C.

No entanto, o destaque térmico absoluto desta terça-feira veio do Alto Vale do Itajaí-Mirim.

Mais especificamente, em Vidal Ramos, moradores da comunidade de Fazenda Rio Bonito enfrentaram marcas negativas, com registros que chegaram a -0,3 °C, configurando assim a menor temperatura observada em toda a região.

Segundo os prognósticos, o ar polar que avança sobre Santa Catarina ainda não atingiu seu ápice.

A expectativa é de que o amanhecer de quarta-feira, 25, seja ainda mais severo, podendo zerar os termômetros em Brusque. A previsão detalhada será apresentada mais adiante nesta edição.

Números do frio

O conteúdo segue com a relação completa dos índices mínimos registrados ao longo de todo o Vale do Itajaí-Mirim, com dados coletados logo após o romper da aurora desta terça-feira.

A tabela, contendo os dados completos, está exposta logo abaixo.

Frio se intensifica

Dando sequência à edição desta terça-feira, o foco volta-se agora para os desdobramentos da previsão do tempo, que apontam para um reforço significativo no frio em Brusque e em toda a região do Vale do Itajaí-Mirim.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, a tendência é de intensificação nas condições de frio a partir desta terça-feira, sem qualquer sinal de aquecimento expressivo a curto prazo.

Diante disso, a quarta-feira, 25, sinaliza começar sob a expectativa de amanhecer com marcas negativas em municípios situados em altitudes mais elevadas.

Em Brusque, os termômetros podem se aproximar de 2 °C ou até mesmo atingir valores abaixo dessa linha nas áreas rurais, explica o especialista.

No que diz respeito ao comportamento do tempo, tanto a terça-feira quanto a quarta-feira devem ser de predomínio de sol.

Ainda assim, mesmo com a presença de céu aberto, as máximas não devem ultrapassar com folga os 15 °C a 17 °C durante as tardes, mantendo a sensação de frio persistente ao longo do dia.

Frio úmido à vista

Ao estender sua análise para o restante da semana, Puchalski sublinha a necessidade de os moradores da região manterem à mão não apenas os agasalhos, mas também os guarda-chuvas.

A partir de quinta-feira, 26, a instabilidade retorna ao Vale do Itajaí-Mirim, trazendo consigo o chamado frio úmido — um cenário marcado por temperaturas baixas associadas à chuva, acentuando ainda mais a baixa sensação térmica.

Nesse contexto, os termômetros dificilmente devem ultrapassar a faixa dos 15 °C durante o dia.

Já a sexta-feira, 27, deve seguir com o mesmo padrão, mantendo o risco de chuvas isoladas.

Na prática, a segunda metade da semana continuará sob domínio do frio, mas agora com umidade mais presente, ampliando a sensação de desconforto térmico.

Em resumo, o meteorologista reforça que a tendência é de que as baixas temperaturas se prolonguem até o fim de junho.

Monitoramento

Diante das constantes atualizações nos modelos meteorológicos, Puchalski orienta o acompanhamento frequente das previsões.

“As simulações seguem em revisão contínua. À medida que novas informações são incorporadas, os prognósticos podem sofrer ajustes. Seguiremos monitorando e informando sempre que necessário”, conclui.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta terça-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 19

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

*Rua Walfredo Maffezzolli em Brusque/Fotos: Ronaldo Uller >>

1 de 7

