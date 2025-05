A semana, que se despede neste sábado, 24, foi marcada por dois extremos no tempo em Brusque, com calor fora de época no início e frio úmido ganhando força na reta final.

Inicialmente, o aquecimento atípico surpreendeu, com temperaturas chegando aos 30 °C na cidade.

Já na segunda metade, o frio úmido ganhou espaço, derrubando as máximas para abaixo dos 20 °C, exigindo assim o retorno dos casacos na rotina diária dos moradores.

Contudo, esse resfriamento recente pode ser apenas um prenúncio do que está por vir.

Possível frio intenso

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a primeira grande massa de ar polar do ano está prevista para alcançar o Vale do Itajaí-Mirim, possivelmente entre os dias 28 e 30 de maio.

Caso o cenário se confirme, Brusque poderá registrar as madrugadas mais geladas de 2025 até o momento, especialmente a partir da próxima quinta-feira, 29.

As projeções do especialista indicam mínimas abaixo dos 6°C no município, especialmente durante o período noturno.

Inclusive, em cidades de maior altitude da região, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os termômetros podem até se aproximar de 3°C.

Frio seco

Segundo Puchalski, trata-se de um frio seco à vista, com noites muito frias, mas sob aberturas de sol ao longo dos dias. Ainda assim, mesmo sob céu aberto, as temperaturas não devem subir muito nas tardes.

O meteorologista enfatiza que o avanço dessa massa polar ainda depende de confirmações nos próximos dias, pois os modelos meteorológicos estão em constante atualização.

No entanto, ele avalia os sinais atuais, apontando para um evento expressivo, com impacto direto sobre a rotina dos moradores, que devem preparar os casacos mais pesados para enfrentar o período.

Fim de semana

Antes disso, este fim de semana em Brusque segue com tempo instável. Entre este sábado e o domingo, 25, há previsão de chuva, intercalada por aberturas de sol esporádicas.

Para quem pretende realizar atividades ao ar livre, a recomendação de Puchalski remete à cautela, já que o risco de precipitação permanece.

Na virada para a próxima semana, a tendência é de melhoria temporária. Segunda-feira, 26, e terça-feira, 27, devem apresentar condições mais favoráveis, com predomínio de tempo seco e períodos mais longos de sol, explica.

Antes do frio forte

Na quarta-feira, 28, contudo, a aproximação de uma frente fria deve provocar pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

É justamente na retaguarda deste sistema que a intensa massa polar deve então avançar, trazendo um frio intenso para a segunda metade da semana.

Puchalski conclui enfatizando a importância de acompanhar diariamente as atualizações da previsão, já que ajustes nos detalhes ainda são esperados.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens a seguir revelam a singularidade do despertar da manhã deste sábado em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação destes momentos inspiradores. Deslize para o lado.

