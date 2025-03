Após cinco dias consecutivos marcados pela predominância do tempo seco, Brusque encontra-se prestes a vivenciar uma possível mudança no cenário climático, sob chuvas mais frequentes à vista.

Embora o último domingo, 23, ainda tenha sido marcado por estabilidade, algumas trovoadas já foram registradas em cidades do Vale do Itajaí-Mirim ao final da tarde.

Esse padrão sinaliza o início de um período com precipitações diárias sobre a região brusquense ao longo da semana, conforme aponta o meteorologista Leandro Puchalski.

De acordo com o especialista, a tendência é que essa nova fase comece já nesta segunda-feira, 24. Nesse contexto, há a possibilidade de que o dia termine sob chuvas mal distribuídas.

Antes disso, entretanto, o predomínio será da presença do sol, acompanhada por variação de nuvens.

As chuvas da semana

Contudo, Puchalski ressalta que as precipitações para o decorrer da semana em Brusque e região não serão contínuas, mas sim de distribuição irregular.

A expectativa é de que esses episódios de instabilidade ocorram, em sua maioria, a partir do meio da tarde em direção à noite.

A exceção pode ser a quarta-feira, 26, dia em que o mau tempo pode se manifestar mais cedo, segundo suas projeções meteorológicas.

Aquecimento nas temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, Puchalski destaca que Brusque e região continuarão sob uma condição de aquecimento durante as tardes.

As madrugadas, por sua vez, tendem a ser um pouco abafadas, com mínimas oscilando entre 18°C e 23°C, enquanto as máximas diurnas podem facilmente alcançar os 30°C.

Apesar de o calor não ser extremo, o meteorologista considera que os termômetros estarão elevados para os padrões típicos do outono.

Atividades externas e as chuvas

Diante desse cenário, os moradores de Brusque e região ainda poderão aproveitar condições favoráveis para atividades ao ar livre, especialmente no turno da manhã.

No entanto, será importante ficar atento à possibilidade de chuvas passageiras, principalmente a partir do fim da tarde.

O profissional reforça que, como toda previsão de médio e longo prazo, os dados podem sofrer alterações conforme novas atualizações dos modelos meteorológicos forem incorporadas.

Por isso, o acompanhamento diário das condições climáticas é essencial para quem deseja se planejar com maior precisão, finaliza o especialista.

Sem chuvas na madrugada

Dando continuidade à nossa matéria, vamos abordar o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuvas, conforme destacado nos campos em azul.

