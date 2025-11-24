A última semana de novembro começa marcada pela instabilidade em Brusque. Com efeito, a previsão para esta segunda-feira, 24, indica risco de chuva a qualquer momento, com poucas aberturas de sol e períodos de melhoria restritos.

O cenário atmosférico é resultado da influência da umidade marítima, que então promete transportar nuvens do litoral em direção ao Vale do Itajaí.

Embora o sistema deva seguir atuando nos próximos dias, a tendência é de que esta segunda-feira concentre a maior instabilidade do período que encerra o mês.

Acompanhe a previsão detalhada no boletim assinado pelo meteorologista Piter Scheuer, logo abaixo do banner.

Brusque nesta segunda-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Começamos este boletim destacando a previsão para esta segunda-feira, válida para Brusque e todo o Vale do Itajaí Mirim.

Antecipamos um dia pouco favorável às atividades externas, sobretudo em razão da influência da umidade marítima, que deve seguir determinando as condições atmosféricas ao longo do período.

Nesse contexto, o risco de precipitações permanece presente a qualquer momento, com intervalos de melhoria bastante restritos.

O sol, caso apareça, tende a se manifestar apenas em curtos períodos. Com efeito, os volumes previstos não indicam acumulados expressivos para a região.

Ressaltamos, entretanto, que os maiores índices devem se concentrar no Norte de Santa Catarina, especialmente em áreas próximas a Joinville.

Ademais, quanto às temperaturas, prevemos um cenário ameno para esta época do ano, com máximas variando entre 21°C e 23°C.

Brusque até sexta-feira

Avançando para os últimos dias de novembro, antecipamos um quadro de variação climática ainda sob influência marítima.

Nesse contexto, reforçamos que esta segunda-feira promete ser o dia mais instável da semana.

Entre terça-feira e sexta-feira, o risco de chuva permanece, mas tende a diminuir de forma significativa.

O sol poderá aparecer em diversos momentos, embora não afastemos totalmente a possibilidade de precipitações ocasionais.

No que se refere às temperaturas, não há indicativos de calor intenso. As máximas, em geral, devem oscilar entre 25°C e 28°C até quinta-feira.

Por fim, apenas na sexta-feira existe a possibilidade de valores próximos a 30°C, cenário que, ainda assim, não se mostra consolidado.

Brusque monitorada

Enfatizamos que todas as projeções se baseiam nas mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.

Ressaltamos, sobretudo, que a previsão está sujeita a ajustes conforme novos dados são incorporados.

Nesse sentido, é fundamental acompanhar diariamente os boletins para se manter atualizado. Continuaremos, pois, monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Chamada do passado: morador de Brusque então revela acervo com itens raros

2. Brusque no pódio mundial: prova de 320 km então consagra ultramaratonista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã desta segunda-feira em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

Deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 20

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 7

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK