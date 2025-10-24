O fim de semana que se aproxima deve manter um quadro de variações no tempo em Brusque e região, tendo como protagonista a ação da umidade marítima, sobretudo entre esta sexta-feira, 24, e parte do sábado, 25.

Nesse período, a influência do sistema atmosférico vigente tende a favorecer a ocorrência de chuva ocasional, intercalada por aberturas de sol.

No entanto, entre o fim da tarde e a noite de domingo, 26, a aproximação de uma frente fria deve provocar chuvas mais abrangentes e eventuais trovoadas.

Confira o boletim completo da previsão, exposto após a imagem a seguir.

Brusque nesta sexta-feira

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, esta sexta-feira tende a ser influenciada pela persistência da umidade proveniente do oceano.

Com efeito, esse fator indica a manutenção de um cenário ainda instável em Brusque e região, com variação de nuvens ao longo do dia.

Diante disso, há possibilidade de chuva sem horário definido. Ainda assim, aberturas de sol devem ocorrer, alternando com momentos de maior nebulosidade, ressalta Scheuer.

Brusque no sábado

A análise técnica do especialista, pois, aponta que o sábado deve apresentar comportamento climático semelhante, com predomínio de nuvens e possibilidade de precipitações, sobretudo entre a madrugada e primeiras horas do dia.

Ainda assim, aberturas de sol devem ocorrer ao longo do dia em Brusque e região, favorecendo momentos aproveitáveis para atividades externas.

Brusque no domingo

No entanto, conforme os dados mais recentes avaliados por Scheuer, o domingo tende a iniciar com tempo relativamente seco, mas com aumento gradual da nebulosidade ao longo do período.

Nesse contexto, o avanço de uma frente fria sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre o fim da tarde e a noite promete trazer chuvas mais abrangentes, além da possibilidade de trovoadas pontuais.

A evolução desse sistema frontal será determinante para a configuração do tempo no encerramento do fim de semana, avalia o especialista.

Temperaturas

Sob o ponto de vista térmico, Scheuer não prevê aquecimento expressivo para os próximos dias em Brusque e toda a região.

Assim, as temperaturas devem permanecer dentro de um patamar considerado confortável para a época do ano.

Caso os termômetros ultrapassem os 27°C, isso deve então ocorrer por margem reduzida.

As madrugadas, por sua vez, prometem seguir amenas, com mínimas oscilando entre 12°C e 18°C, dependendo da altitude de cada município do Vale do Itajaí Mirim, explica.

Monitoramento

Por fim, o meteorologista recomenda o acompanhamento diário das atualizações, uma vez que os modelos estão sujeitos a ajustes constantes conforme novas informações são incorporadas.

Scheuer reforça que seguirá monitorando a evolução das condições atmosféricas e trará dados pertinentes sempre que necessário.

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A edição desta sexta-feira se encerra em grande estilo, sob o registro sensível do despertar interiorano pelas câmeras fotográficas dos leitores.

As imagens capturam a beleza das primeiras horas da manhã em diversos cenários, proporcionando um vislumbre da serenidade e das cores, marcando o início do dia no interior.

Um encerramento inspirador, cortesia da participação dos leitores da página.

