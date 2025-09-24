Esta quarta-feira, 24, começou sob domínio de tempo firme em Brusque e promete manter essa condição ao longo do dia, repetindo o padrão observado na véspera, quando o sol predominou praticamente sem a presença de nuvens.

Com efeito, a sequência da semana deve preservar condições atmosféricas semelhantes, favorecendo em grande parte as atividades ao ar livre — embora algumas ressalvas importantes devam ser consideradas.

Brusque até sábado

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, entre esta quarta-feira e o sábado, 27, a previsão indica predomínio maior de tempo seco em Brusque e região — com possibilidade de variações pontuais ao longo do período.

Essa configuração, segundo Scheuer, está associada à ocorrência de instabilidades isoladas em momentos específicos, que podem interferir pontualmente nas condições esperadas.

O sistema responsável por impedir a consolidação plena do tempo firme é a umidade marítima — cuja atuação sobre o leste de Santa Catarina, com possibilidade de extensão até o Vale do Itajaí, tende a provocar aumento de nebulosidade em determinados períodos.

Como consequência, esse padrão atmosférico pode resultar em episódios isolados de garoa ou chuva fraca, sobretudo entre as noites, madrugadas e primeiras horas da manhã — ainda que, em menor escala, também possam ocorrer durante o dia.

Brusque sob vigilância

Em síntese, conforme destaca Scheuer, quem tem atividades externas programadas em Brusque e região até sábado deve ficar atento.

Embora o cenário tenda a se manter relativamente favorável, há possibilidade de variações que podem gerar contratempos — especialmente em compromissos ao ar livre de média ou longa duração.

Brusque e as temperaturas

No que diz respeito aos termômetros, a projeção do especialista indica uma tendência de continuidade das madrugadas frias, com mínimas que podem voltar a ficar abaixo dos 10 °C.

As tardes, por sua vez, devem seguir sem aquecimento expressivo, com máximas previstas entre 20 °C e 22 °C.

Mesmo que haja alguma elevação pontual além disso, a tendência é de manutenção do perfil térmico ameno até o fim da semana, conclui o meteorologista.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. GALERIA – Clube de Brusque então vira cartão-postal com florada de ipês

2. VÍDEO – Brusquense então escolhe a Itália para viver seu sonho em meio às Dolomitas

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK