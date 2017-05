24ª edição da Fenajeep é lançada oficialmente

O Brusque Jeep Clube lançou oficialmente na noite desta terça-feira, 17, a 24ª edição da Festa Nacional do Jeep (Fenajeep). O evento, que aconteceu na praça de alimentação do pavilhão de eventos Maria Celina Vidotto Imhof, reuniu os membros do Jeep Clube, autoridades e parceiros, para o anúncio das novidades desta edição, que acontecerá de 14 a 18 de junho.

Entre as novidades, o presidente do Jeep Clube, Vilmar Walendowsky, o Negão, destaca as exposições que serão realizadas no pátio do pavilhão, como a de viaturas militares, e a de um motorhome 0km que virá do Rio Grande do Sul, especialmente para o evento.

A Polícia Militar Ambiental também fará a exposição de viaturas, além de objetos e demonstrações das atividades que realizam em todo o estado.

Negão ressalta que o Jeep Clube já tem confirmada a presença de muitos pilotos da América do Sul. De acordo com ele, estarão presentes nesta edição, jeepeiros uruguaios, paraguaios e argentinos. “Também já tivemos a confirmação de um grupo de 12 pessoas que vem do Amapá especialmente para o evento”.

O tradicional Salão Off-Road também já está com os espaços comercializados e, mais uma vez, deve movimentar a economia do setor off-road. “Todas as negociações já estão finalizadas. Estamos agora focando nos detalhes mesmo”.

No dia 27 de maio, a equipe começa a fazer a montagem da pista para as disputas do Gaiola Cross e do Desafio Fenajeep. “A comissão organizadora é formada por oito pessoas que estão trabalhando incansavelmente desde o ano passado para esta edição acontecer”.

Negão lembra ainda que a Fenajeep movimenta a economia de toda a região, por isso, a expectativa pelo evento é sempre muito grande pelo comércio, rede hoteleira e restaurantes. “Depois do Natal e Dia das Mães, a data que o comércio de Brusque registra mais vendas é a Fenajeep. A festa não é só pro jipeiro, movimenta todas as cidades da região”.

Ingressos

Os ingressos para a Fenajeep custam R$ 10 na quinta-feira, 15. Na sexta, sábado e domingo, a entrada custa R$ 25 por dia. Quem quiser, pode comprar o passaporte para todos os dias no valor de R$ 50. Também há a opção do passaporte de R$ 35 para o sábado e domingo.

Programação

Quarta-feira, 14 de junho

17h30 – Hasteamento da Bandeira Nacional

19h – Cerimonial de abertura da XXIV Fenajeep e Salão Off-Road

19h30 – Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

21h – Encerramento do Salão

Quinta-feira, 15 de junho

8h – Abertura da bilheteria e do estacionamento

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

10h – Abertura do Salão Off-Road

14h30 – Início da Gaiola Cross

20h30 – Encerramento da Gaiola Cross

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Sexta-feira, 16 de junho

8h – Abertura das bilheterias

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

10h – Largada da Gaiola Cross

10h – Abertura do Salão Off-Road

14h30 – Desafio Fenajeep

21h – Encerramento da Gaiola Cross

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Sábado, 17 de junho

7h30 – Abertura das bilheterias

Confirmação das inscrições e retirada dos kits dos competidores

8h30 – Saída do Passeio Radical (estacionamento ao lado do pavilhão)

9h – Saída Passeio Expedition (estacionamento ao lado do pavilhão)

9h – Largada Jeep Indoor

10h – Abertura Salão Off-Road

14h – Desafio Fenajeep

16h – Encerramento Jeep Indoor

16h30 – Largada Gaiola Cross Noturno

21h – Encerramento Gaiola Cross

21h – Encerramento do Salão Off-Road

Domingo, 18 de junho

7h30 – Abertura das bilheterias

9h – Largada do Jeep Indoor

10h – Abertura Salão Off-Road

10h – Desafio Fenajeep

15h – Finais Jeep Indoor, Gaiola Cross e Desafio Fenajeep

17h – Arriamento da Bandeira Nacional

17h – Premiação Jeep Indor, Gaiola Cross e Desafio Fenajeep

18h – Encerramento