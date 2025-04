Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O último fim de semana de abril promete trazer boas condições meteorológicas para Brusque e região, especialmente para quem pretende aproveitar os próximos dias ao ar livre.

A previsão do tempo, que compreende o período entre esta sexta-feira, 25, e domingo, 27, indica condições predominantemente estáveis.

Diante disso, o sol promete aparecer com frequência e até predominar em alguns momentos; ainda assim, haverá períodos sob variação de nuvens.

As informações foram detalhadas pelo meteorologista Leandro Puchalski, com base nas mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos, e contemplam todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O boletim completo, emitido pelo especialista, pode ser conferido logo após a imagem abaixo.

Brusque nesta sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As projeções meteorológicas, voltadas a Brusque e região para esta sexta-feira, indicam um risco praticamente inexistente de chuva ao longo do dia.

Isso favorece quem tem compromissos ao ar livre, já que o sol deve aparecer em meio à variação de nuvens.

Após um amanhecer com temperaturas amenas, os termômetros tendem a subir moderadamente no período da tarde, com máximas oscilando entre 25°C e 28°C, um comportamento típico de outono.

Brusque no fim de semana

Ao avançarmos para o sábado e o domingo, a tendência de estabilidade climática continua predominando.

A previsão segue positiva para quem tem atividades programadas no Vale do Itajaí-Mirim, diante do sol sinalizando aparecer entre nuvens em boa parte dos dois dias.

Quanto ao risco de chuva, ainda que muito baixo, não se pode descartá-lo por completo, especialmente durante a noite.

Existe a possibilidade pontual de garoa ou chuvisco isolado, mas a probabilidade é bastante reduzida.

Em relação às temperaturas, o padrão deve se manter dentro da normalidade para esta época do ano. Ou seja, madrugadas amenas e tardes sob discreto aquecimento, com variações entre 24°C e 28°C, dependendo da localização de cada cidade.

Por fim, há um indicativo preliminar de instabilidade a partir do domingo à noite, com chance de aumento na umidade e possibilidade de chuva entre a madrugada e a manhã de segunda-feira.

No entanto, o cenário ainda não está definido e pode sofrer alterações conforme novas atualizações forem sendo incorporadas aos modelos meteorológicos.

Seguimos acompanhando e traremos novas informações sempre que necessário.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de apresentar os parceiros comerciais que acreditam neste trabalho e o apoiam.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque no feriado: igrejinha então escondida na mata inspira fé após partida do Papa Francisco

2. Páscoa em imagens: como Brusque viveu o dia especial nos templos da cidade

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como esta manhã de sexta-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 11

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 5

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK