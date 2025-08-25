Os efeitos da frente fria — responsável pelo maior choque térmico do ano em Brusque — seguem influenciando o tempo neste início de semana, com previsão de chuva e manutenção do frio.

Após os 34,1°C registrados no sábado, 23, os termômetros despencaram no domingo, 24, com máximas que não passaram dos 14°C no município.

A brusca virada climática trouxe de volta o cenário cinzento e úmido, que deve se manter presente — sobretudo até a manhã de quarta-feira, 27.

Chuva e frio seguem

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, moradores de Brusque e de todo o Vale do Itajaí-Mirim, que planejam ou já têm atividades externas programadas, precisam redobrar a atenção neste período.

Segundo o especialista, casacos e guarda-chuvas continuam essenciais, com expectativa de máximas diurnas entre 16 °C e 18 °C — e, por consequência, mantendo a baixa sensação térmica.

Embora a instabilidade prevaleça, Puchalski ressalta que não será contínua.

“Alguns momentos de melhoria podem ocorrer, mas se o sol aparecer será por curtos períodos; o predomínio será da nebulosidade acompanhada de chuva em horários indefinidos”, explica o meteorologista.

Chuva expressiva

A princípio, sobretudo nesta segunda-feira, os volumes de chuva previstos para Brusque e para toda a região do Vale do Itajaí-Mirim não devem ser elevados, ressalta.

No entanto, entre a tarde de terça-feira, 26, e a manhã de quarta-feira, 27, há possibilidade de precipitações mais expressivas.

Diante desse cenário, Puchalski recomenda cautela em áreas vulneráveis, já que o solo permanece encharcado pelos acumulados anteriores.

Sol na quinta-feira

A partir de quinta-feira, 28, os impactos do sistema frontal tendem a perder força, e o tempo começa a dar sinais de melhora em Brusque e região, antecipa Puchalski.

Embora o risco de instabilidade ainda persista, são esperadas aberturas de sol mais consistentes, capazes de elevar as temperaturas acima dos 20 °C, ressalta o meteorologista.

Com isso, a segunda metade da semana tende a trazer condições mais agradáveis para a região brusquense, especialmente durante o período diurno.

Por fim, Puchalski recomenda vigilância com planos ao ar livre até quarta-feira, pois há possibilidade de chuva a qualquer momento, sem horário definido.

A previsão do tempo, ele acrescenta, pode sofrer ajustes diários, conforme as atualizações dos modelos meteorológicos.

Chuva e frio em números

Dando continuidade à matéria, a pauta agora aborda o monitoramento das condições meteorológicas na região de Brusque, com dados coletados entre o fim de semana e o início da manhã desta segunda.

Na tabela abaixo, os campos em vermelho indicam as temperaturas mínimas observadas logo após o amanhecer.

Já os acumulados parciais de chuva, registrados ao longo do período mencionado, estão destacados em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã desta segunda-feira despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 8

Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 10

Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila

1 de 3

