O Natal em Brusque promete ser marcado por mais um dia de calor intenso, com aumento do risco de trovoadas a partir da tarde, diante de um cenário típico de verão.

Com efeito, a tendência indica que esse padrão, de altas temperaturas e instabilidade recorrente, deve se manter nos próximos dias, avançando até o fim de 2025.

Os detalhes completos dessa síntese estão no boletim emitido pelo meteorologista Leandro Puchalski, disponível logo após o banner.

O tempo no Natal

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A previsão do tempo segue trazendo boas perspectivas para quem planeja atividades ao ar livre em Brusque e região nesta quinta-feira de Natal.

O cenário aponta para predomínio de sol desde as primeiras horas do dia, favorecendo a elevação das temperaturas ao longo da manhã.

No entanto, os prognósticos indicam ressalvas importantes no decorrer da tarde.

O aquecimento mais intenso tende a aumentar gradualmente o risco de trovoadas, exigindo atenção redobrada.

As temperaturas máximas devem novamente alcançar a casa dos 35ºC, com possibilidade de marcas ainda mais elevadas em pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Esse comportamento sinaliza um padrão típico de verão, no qual algumas áreas podem registrar pancadas de chuva acompanhadas por rajadas fortes de vento, enquanto localidades próximas podem encerrar o dia sem impactos relevantes.

Do Natal ao fim de 2025

Os dados mais recentes dos modelos atmosféricos indicam que esse tipo de configuração promete então se estender para os dias finais de 2025.

Na prática, o calor tende a seguir como principal característica, com máximas frequentemente acima de 32 a 33ºC, sem descartar picos entre 36 e 38ºC até o desfecho do ano.

Dessa forma, a tendência entre este Natal e o dia 31 aponta para uma sequência de dias quentes, com risco recorrente de trovoadas, variando conforme a cobertura de nuvens e a atuação da instabilidade em cada período.

Monitoramento constante

Esse panorama tem como base as atualizações mais recentes dos modelos de simulação atmosférica, que estão sujeitos a ajustes sempre que novas informações são incorporadas.

Por isso, o acompanhamento seguirá contínuo, com o objetivo de manter a população informada diante de eventuais mudanças no comportamento do tempo.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Guabiruba então recebe o verão com complexo de cachoeiras lotado

2. GALERIA – Natal então ilumina o Santuário Santa Paulina com espetáculo de luzes

A madrugada de Natal

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira de Natal em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 26

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK