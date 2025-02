O calor sem trégua, que tem marcado fevereiro em Brusque e região, promete se manter firme na reta final deste mês e avançar até a primeira quinzena de março.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, a influência do verão segue potencializando dias de temperaturas elevadas, com momentos de calor intenso.

Puchalski explica que o abafamento continua presente, intensificando a sensação de desconforto térmico.

Risco de calor acima de 35ºC

Ele explica que os termômetros devem oscilar entre 28°C e 32°C, mas não descarta a possibilidade de picos superiores a 35°C.

Em casos mais extremos, Brusque e região podem registrar temperaturas entre 37°C e 38°C ainda neste atual verão.

Calor e as chuvas

No que diz respeito às chuvas, Puchalski indica volumes abaixo da média, tanto para o fim de fevereiro quanto para o início de março.

Apesar disso, episódios isolados de precipitação intensa podem ocorrer, especialmente devido ao calor, podendo resultar em acumulados expressivos em algumas áreas restritas.

No entanto, esse cenário deve ser visto como exceção, explica.

O meteorologista ressalta que as previsões climáticas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a mudanças conforme novos dados são incorporados aos modelos meteorológicos.

Dessa forma, o monitoramento segue constante, para fornecer informações atualizadas sempre que necessário, finaliza o especialista.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

