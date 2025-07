Após uma quinta-feira, 24, marcada pelo retorno do frio úmido a Brusque — com temperaturas máximas contidas em apenas 15°C e chuva ao longo do dia —, o avanço do fim de semana deve trazer mudanças nas condições climáticas.

A tendência é de que o frio perca força, com termômetros em elevação e possibilidade de aberturas de sol.

No entanto, o tempo ainda não deve se firmar totalmente, exigindo atenção por parte daqueles que têm atividades ao ar livre programadas.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, que divulgou um boletim detalhado com as projeções para os próximos dias, o cenário segue sujeito a variações, sobretudo a partir da tarde de domingo.

A nota técnica, emitida pelo profissional, pode ser conferida na íntegra logo após a foto.

Previsão da sexta-feira

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim com as informações voltadas à cidade de Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim para esta sexta-feira.

O dia ainda estará sob influência da instabilidade, já observada no dia anterior. Por isso, não descartamos a ocorrência de chuva, sobretudo no decorrer da manhã.

O frio, embora presente, tende a ser menos intenso, já que a sensação térmica não será tão baixa quanto a registrada na véspera.

Contudo, no decorrer da tarde, os simuladores indicam a possibilidade de melhoria nas condições do tempo.

A se confirmar essa tendência, o sol pode voltar a aparecer entre nuvens, favorecendo a elevação das temperaturas, que podem ultrapassar os 20°C em Brusque e municípios vizinhos.

Esse comportamento sinaliza um recuo gradual do frio úmido para os dias seguintes.

Fim de semana

Com relação ao fim de semana, as projeções para Brusque e região apontam a presença do sol, que deve aparecer por entre variação de nuvens.

No sábado, o risco de chuva é praticamente nulo, conforme mostram as últimas projeções disponibilizadas pelos modelos meteorológicos.

Contudo, quem tem atividades externas programadas deve estar atento a partir da tarde de domingo, pois o risco de chuva promete retornar.

Frio diminui

As temperaturas máximas para o fim de semana sinalizam variar entre 23°C e 24°C, podendo até exceder os 25°C em determinados momentos da tarde no Vale do Itajaí-Mirim.

Esse cenário, pois, reforça o afastamento do frio mais intenso.

Monitoramento

Reforçamos a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, uma vez que os simuladores atmosféricos passam por ajustes frequentes, à medida que novos dados são incorporados.

O monitoramento segue ativo, com novas informações sendo divulgadas sempre que necessário.

Frio e chuva da madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

Frio