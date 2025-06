O inverno mostrou sua face mais rigorosa do frio no amanhecer desta quarta-feira, 25, quando Brusque então registrou a temperatura mais baixa de 2025 até agora.

Com os termômetros marcando 0,2°C por volta das 7h no bairro Limeira Alta, o município foi surpreendido por um cenário típico das madrugadas mais congelantes do Sul do país.

Nesse contexto, camadas de geada começaram a cobrir gramados e telhados.

Como resultado, a paisagem urbana e rural se transformou gradualmente em um retrato branco e silencioso, marcado pelo frio intenso.

Diversos bairros brusquenses marcaram valores entre 1 °C e 3 °C, exigindo dos moradores a proteção de casacos pesados, luvas, cachecóis e até o tradicional e velho chocolate quente.

A sensação térmica, impulsionada por ventos suaves e constantes, reforçou ainda mais o desconforto nas primeiras horas da manhã.

Frio na região

Nos municípios vizinhos, como Guabiruba e Botuverá, o quadro foi semelhante: as mínimas também chegaram a 0 °C em diversos pontos monitorados, comprovando o avanço da massa polar sobre todo o Vale do Itajaí-Mirim.

O destaque absoluto, porém, vem de Vidal Ramos, onde a comunidade de Fazenda Rio Bonito registrou a menor temperatura da região, com impressionantes -2,9 °C.

A geada, pois, foi ampla e deixou o interior do município com um visual encantador e congelante, digno de cartões-postais invernais.

Frio em números e imagens

Logo após os anúncios, a matéria segue com a relação completa das temperaturas mínimas observadas nesta quarta-feira nos diversos pontos monitorados de Brusque e região.

Os dados estão organizados de forma clara e objetiva, com os valores destacados em vermelho, reforçando o impacto da manhã mais fria do ano até o momento.

Não perca também a galeria de imagens que retrata os efeitos do frio extremo na paisagem.

Fotos marcantes da geada desta quarta-feira que mostram como o frio dominou o cenário regional com toda sua intensidade.

Temperaturas após anúncios

Se você está recebendo esta pauta, é porque o Blog do Ciro Groh conta com o apoio de parceiros comerciais que acreditam neste trabalho.

Conheça cada um deles clicando nos banners abaixo — entre em contato e então descubra os produtos e serviços que oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque após a chuva: descubra o que as imagens então revelam neste sábado

2. Trabalho silencioso e fé visível: os bastidores da festa de São Luís Gonzaga, em Brusque

Números do frio

Confira a seguir, a relação detalhada das temperaturas mínimas registradas em cada ponto monitorado do Vale do Itajaí-Mirim neste amanhecer congelante.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Frio persiste

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o frio então sinaliza persistir ao longo desta segunda metade da semana em Brusque e em toda a região.

No entanto, uma mudança significativa está prevista: o ar seco deve dar lugar à umidade. Com isso, além dos casacos, será necessário recorrer aos guarda-chuvas.

A quinta-feira, 26, já deve ser marcada por instabilidade, com previsão de chuva, localmente intensa, acompanhada de possíveis trovoadas.

As temperaturas durante o dia devem permanecer abaixo dos 16 °C, o que tende a intensificar ainda mais a sensação de frio, explica o meteorologista.

Na sexta-feira, 27, a condição de instabilidade continua, mantendo o cenário de baixas temperaturas.

Já no fim de semana, embora o tempo não deva se firmar por completo, são esperadas algumas aberturas de sol, o que pode permitir uma elevação das temperaturas, alcançando marcas acima dos 20 °C em Brusque e região, finaliza Puchalski.

Frio em imagens

O encerramento desta pauta se dá por meio das fotografias enviadas pelos leitores, que captaram com sensibilidade os efeitos do amanhecer mais gelado do ano.

As imagens revelam a presença marcante da geada em Brusque e em diversos pontos do Vale do Itajaí-Mirim, compondo um retrato fiel do frio intenso que marcou esta quarta-feira.

Cada registro, identificado nas legendas, permite ao leitor contemplar a beleza congelante que tomou conta da paisagem, transformando a rotina da região em um cenário digno de admiração.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 14

*Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

*Bairro Cedro Alto em Brusque/Fotos: João Mafra >>

1 de 6

*Bairro Aymoré em Guabiruba/Fotos: Juliana Missfeldt >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK