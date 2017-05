Registramos com pesar os falecimentos de:



NORMA HOFFMANN SEBOLD, 84

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Rio Branco. O sepultamento será realizado nesta sexta-feira, 26, às 9h, no cemitério Parque da Saudade. Deixa marido, 10 filhos, 27 netos e 21 bisnetos.

PEDRO DA ROCHA, 68

Faleceu no Hospital Santa Izabel, em Blumenau. Residia no Centro. Será sepultado no Parque da Saúde, nesta sexta-feira, 26, às 16h. Casado, deixa uma filha.