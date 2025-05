Este último domingo de maio começou sob chuva ocasional e sensação de frio úmido em Brusque e região, cenário que já vinha predominando desde a segunda metade da semana.

Assim, as condições atmosféricas, marcadas pela umidade acompanhada da baixa sensação térmica, têm afetado diretamente as atividades ao ar livre.

Risco de chuva diminui

Segundo a meteorologista Tatiane Martins, a manhã deste domingo, 25, ainda sinaliza trazer possibilidade de chuva e céu encoberto aos brusquenses e moradores da região.

No entanto, há expectativa de mudanças ao longo da tarde. A especialista não descarta o retorno de períodos de sol, ainda que intercalados com variação de nuvens.

Apesar da possível melhora, Tatiane recomenda então cautela para quem planeja compromissos externos, especialmente no período matutino.

Temperaturas

Caso as projeções se confirmem e o sol consiga, de fato, romper a nebulosidade, as temperaturas poderão atingir níveis mais agradáveis durante a tarde, diante de uma possível oscilação entre 23°C e 25°C.

Isso representa um avanço significativo em relação aos últimos dias, quando as máximas não superaram os 20°C por todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Próxima semana

A expectativa para o início da próxima semana também é mais positiva para Brusque e região, em relação às práticas externas.

Tatiane indica que a segunda-feira, 26, e terça-feira, 27, devem apresentar uma condição um pouco mais estável, com períodos de sol mais frequentes em Brusque e cidades vizinhas.

Embora o risco de chuva diminua consideravelmente nesses dois dias, a umidade ainda pode estar presente, provocada pela variação na cobertura de nuvens.

Chuva e frente fria

No entanto, o cenário deve voltar a mudar na quarta-feira, 28, quando uma frente fria está prevista para atravessar Santa Catarina, trazendo de volta a possibilidade de pancadas de chuva no Vale do Itajaí-Mirim.

Na retaguarda desse sistema, a chegada de uma massa de ar polar — considerada, até o momento, a mais intensa do ano — promete derrubar as temperaturas a partir de quinta-feira, 29.

A queda térmica, pois, segundo a profissional, deve se estender entre as noites e madrugadas do início de junho, marcando uma virada no padrão dos termômetros.

Monitoramento

Tatiane ressalta que as informações são baseadas nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a ajustes, conforme novos dados são incorporados.

Por isso, ela reforça a importância de acompanhar as previsões diariamente para se manter bem informado sobre as mudanças no tempo.

A chuva da madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

A pauta chega ao fim diante da exibição das fotografias, gentilmente enviadas pelos leitores.

As imagens representam a singularidade do despertar da manhã deste domingo em cada localidade especificada nas legendas, convidando à contemplação desses momentos inspiradores.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 5

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 19

