Março caminha para o seu desfecho, mas Brusque continua sob temperaturas típicas de verão, desafiando assim o calendário que já indica o início do outono.

Um exemplo notório disso foi registrado na segunda-feira, 24, quando os termômetros chegaram a marcar 34°C, reforçando a permanência do calor e adiando qualquer sinal de alívio para aqueles que aguardam os primeiros pulsos de frio.

Calor segue em Brusque

Segundo o meteorologista Piter Scheuer, os últimos dias de março devem manter esse padrão de temperaturas elevadas no município brusquense e região.

Durante as tardes, as máximas tendem a seguir acima dos 30°C, enquanto as noites continuam abafadas, com valores não declinando abaixo dos 18 a 20°C na maioria das cidades.

Brusque e o risco de chuvas

Além disso, a alta umidade do ar contribuirá para a formação de pancadas de chuva, típicas de verão, especialmente no período vespertino, antecipa o meteorologista.

No entanto, essas precipitações prometem ocorrer de forma irregular, atingindo algumas áreas, enquanto outras podem permanecer sem qualquer alteração significativa no tempo.

A previsão do especialista também indica um cenário de variações na nebulosidade, alternando momentos de sol com períodos sob a presença de nuvens.

Esse padrão meteorológico deve se manter até o encerramento do mês, sem perspectivas concretas de mudança abrupta, explica o profissional.

Frio longe de Brusque

Para aqueles que aguardam uma virada climática, Scheuer sugere paciência. Apesar de o calor persistir, há indícios de que os primeiros dias de abril possam trazer uma queda mais representativa nas temperaturas.

Porém, ele enfatiza que é prematuro afirmar com precisão quando o frio começará a se estabelecer.

O especialista segue monitorando as tendências climáticas, destacando que as previsões, sobretudo as de médio e longo prazo, estão sujeitas a ajustes conforme novos dados meteorológicos forem assimilados.

Diante desse cenário, Brusque deve se preparar para mais dias de calor, mantendo o padrão veranil até a transição para abril.

A expectativa por temperaturas mais amenas permanece, mas, por ora, a cidade segue sob o domínio do calor e da umidade característicos da estação.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

