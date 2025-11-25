Os moradores de Brusque iniciaram a manhã desta terça-feira, 25, sob um cenário climático distinto na comparação ao dia anterior.

Nesse contexto, a segunda-feira, 24, foi marcada por chuva persistente, com volumes chegando a superar a marca de 30 mm em alguns bairros.

Apesar das precipitações constantes, não houve registro de transtornos no município.

Brusque nesta terça-feira

Com efeito, a condição atmosférica prevista para esta terça-feira sinaliza mudanças no comportamento do tempo.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, Brusque e as demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim podem esperar um cenário atmosférico mais estável ao longo do dia.

Segundo ele, o período sinaliza apresentar maiores aberturas de sol, embora a nebulosidade ainda prometa permanecer em parte das horas.

Sobretudo, Coutinho destaca que o risco de chuva não está totalmente descartado.

Caso ocorra, a instabilidade deve se concentrar entre o entardecer e o período da noite, conforme indicam as projeções mais recentes.

Portanto, quem tem atividades externas programadas deve encontrar um ambiente meteorológico mais favorável, ao menos durante grande parte do dia, antecipa o boletim da Climaterra.

Brusque e as temperaturas

No que se refere às temperaturas, Coutinho projeta marcas um pouco aquém do habitual para esta época do ano, quando a primavera avança gradualmente rumo ao padrão mais quente do verão.

Diante disso, as temperaturas da tarde tendem a oscilar próximos dos 25°C e, dependendo da amplitude das aberturas de sol, podem alcançar até 28°C.

Monitoramento constante

Por fim, Coutinho ressalta que todas essas estimativas se baseiam nas atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, os quais passam por constantes ajustes conforme novos dados são incorporados.

Ele recomenda acompanhar a previsão de maneira contínua, uma vez que a dinâmica atmosférica permanece sujeita a mudanças e exige monitoramento permanente.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

