Os moradores de Brusque e região, que têm atividades externas programadas para este domingo, 26, devem aproveitar o tempo seco que, segundo os modelos meteorológicos, ainda tende a predominar, sobretudo no período da manhã.

No entanto, uma frente fria desponta na previsão e promete alterar o cenário atmosférico ao longo do dia.

A princípio, o sistema está previsto para avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre o fim da tarde e a noite, o que pode abrir espaço para chuvas mais abrangentes e, até, possíveis trovoadas.

Com efeito, essa mudança sinaliza marcar o início de uma sequência de dias úmidos e relativamente frios, sobretudo se considerada a época do ano.

*Confira a previsão completa para este domingo e os últimos dias de outubro no boletim detalhado, exposto logo após a imagem a seguir.

Brusque neste domingo

De acordo com o boletim emitido pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, este domingo deve começar com tempo firme sob variação de nuvens em Brusque e arredores.

Sobretudo no período da manhã, as condições ainda prometem favorecer atividades ao ar livre, conforme a previsão.

Ainda segundo avaliação técnica do órgão, no decorrer do período diurno há tendência de aumento da nebulosidade, o que deve culminar com a chegada de uma frente fria entre o fim do dia e o início da noite.

Nesse contexto, há possibilidade de pancadas de chuva e até risco de trovoadas isoladas, especialmente se a expectativa se confirmar com maior intensidade.

Conforme projeções atualizadas pela equipe da Climaterra, o avanço do sistema frontal sobre a região brusquense neste domingo deve abrir caminho para uma semana marcada por instabilidade atmosférica e baixa sensação térmica.

Brusque sob sensação de frio

A última semana do mês, que se encerra na sexta-feira, 31, deve ser caracterizada por temperaturas relativamente baixas em Brusque e região, sobretudo durante as tardes.

Sob avaliação de Coutinho, os termômetros tendem a registrar pouca amplitude, com máximas pouco superiores a 20°C, o que representa uma condição atípica para o período da primavera.

Nesse cenário, os agasalhos devem ser utilizados de forma integral, mesmo durante o período diurno, diante da persistência da sensação de frio.

Segundo estimativas do órgão, o padrão climático então previsto remete mais a uma configuração típica de outono do que à proximidade do verão.

Ainda que momentos de melhoria possam ocorrer entre as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, o predomínio maior tende a ser de céu encoberto, umidade elevada e risco de chuva em diversos períodos, sem horário definido para ocorrência.

Nesse contexto, a última semana de outubro se mostra pouco favorável às práticas externas, especialmente aquelas de média e longa duração, conclui o boletim emitido pela Climaterra.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também mostra que não houve registro de chuva entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, segundo indicam os campos em azul.

Fotos dos leitores

Para enriquecer sua experiência, a pauta de hoje se encerra apresentando as belíssimas imagens capturadas pelos atentos leitores.

Cada fotografia oferece um olhar autêntico sobre a maneira como a manhã deste domingo despontou nos diferentes cenários descritos.

Explore e inspire-se com esta seleção especial, deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry

1 de 14

