Outubro se aproxima de seu desfecho, sinalizando dias menos aquecidos em Brusque e região. Com efeito, embora a primavera avance, o comportamento das temperaturas tende a destoar do padrão esperado para esta fase da estação.

Diante desse cenário, os últimos dias do mês devem favorecer o uso de agasalhos, à medida que a sensação térmica tende a declinar com a aproximação de uma nova frente fria, prevista para domingo, 26.

Confira a previsão completa após a imagem exposta a seguir.

Brusque neste sábado

Este sábado, 25, tende a seguir sob influência da umidade marítima sobre Brusque e região, conforme antecipa o meteorologista Leandro Puchalski.

Segundo o especialista, esse fator contribuirá para a variação de nuvens sobre o Vale do Itajaí-Mirim, com possibilidade de períodos de melhoria e aberturas de sol ao longo do dia.

Ainda assim, não está descartada a ocorrência de chuvas isoladas, conforme a análise técnica do profissional.

As temperaturas máximas podem variar entre 26°C e 28°C, dependendo da presença solar; caso a nebulosidade predomine, os termômetros devem se manter próximos de 25°C, ressalta Puchalski.

Brusque no domingo

Por sua vez, o domingo, 26, tende a começar com tempo predominantemente seco em Brusque e região, sobretudo durante o período da manhã.

Entretanto, o meteorologista explica que haverá aumento gradual na cobertura de nuvens ao longo do dia, culminando na chegada de uma frente fria entre o fim da tarde e a noite sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

Esse sistema pode provocar chuvas mais abrangentes, inclusive com risco de trovoadas, conforme análise de Puchalski.

As temperaturas tendem a repetir o padrão observado no sábado, variando entre 25°C e 28°C. Caso o sol apareça com maior frequência, os termômetros podem se aproximar dos 30°C.

Agasalhos voltam à cena

Já a partir de segunda-feira, 27, o avanço da frente fria deve provocar declínio nas temperaturas, configurando um início de semana marcado por baixa sensação térmica na região brusquense.

Ainda conforme Puchalski, os últimos dias de outubro devem apresentar máximas contidas durante as tardes, próximas de 20°C, com possibilidade de registros inferiores em determinados períodos.

Apesar de não caracterizar frio intenso, o padrão atmosférico previsto é suficiente para justificar o uso contínuo de agasalhos ao longo da semana que encerra o mês.

Além disso, a umidade tende a permanecer presente sobre Brusque e região, sinalizando possibilidade de chuva em diversos momentos.

De acordo com o meteorologista, esse padrão não configura precipitação contínua; ao contrário, há tendência de intervalos com tempo seco e eventuais aberturas de sol, ainda que breves.

Brusque no desfecho do mês

Mesmo sob essas condições, a presença constante de nuvens promete então reforçar o ar úmido e a sensação de frio fora de época em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Com efeito, a transição de outubro para novembro promete ocorrer sob um cenário climático mais próximo do outono do que da primavera — lembrando aos moradores de Brusque que os agasalhos ainda terão vez nos últimos dias do mês.

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. VÍDEO – Brusque é então surpreendida por tenor que canta ópera na praça

2. Frio de outubro então desafia a primavera e domina as madrugadas em Brusque

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste sábado em cada um dos locais identificados nas legendas, permitindo ao observador contemplar e se conectar com estes momentos inspiradores.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK