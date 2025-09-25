A estabilidade atmosférica, que vinha predominando em Brusque na primeira metade desta semana, sinaliza uma mudança gradual nas condições do tempo a partir desta quinta-feira, 25.

Isso se deve à atuação da umidade marítima, capaz de interferir no padrão local e gerar maior variação de nebulosidade e risco pontual de instabilidade.

O tempo nesta quinta-feira

Segundo boletim divulgado pela Climaterra, sob análise do especialista Ronaldo Coutinho, o sistema atua sobre a faixa leste de Santa Catarina e alcança o Vale do Itajaí, mantendo nuvens mais persistentes ao longo do período.

Além disso, o boletim indica a possibilidade de chuvas isoladas, reforçando a necessidade de atenção para atividades externas.

Embora o risco pluviométrico seja considerado baixo, a estabilidade atmosférica deixa de ser uma certeza.

Nesse contexto, o sistema pode comprometer compromissos ao ar livre, especialmente aqueles de média e longa duração, ressalta o boletim da Climaterra.

A recomendação de Coutinho, portanto, é de vigilância para quem depende de condições climáticas estáveis em tempo integral.

O tempo até sábado

A tendência, pois, se mantém na sexta-feira, 26, e no sábado, 27, diante da umidade marítima ainda prometendo atuar sobre Brusque.

Nessas condições, a cidade e demais municípios do Vale do Itajaí Mirim continuam sujeitos a precipitações pontuais, de acordo com informações do boletim meteorológico.

Caso as projeções divulgadas pela Climaterra se confirmem, o domingo, 28, deve marcar a entrada de uma frente fria, exigindo acompanhamento detalhado, à medida que o fim de semana se aproxima, destaca o especialista.

Temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, tanto esta quinta-feira quanto a sequência da semana não devem apresentar aquecimento expressivo durante as tardes em Brusque e região.

Com efeito, as máximas tendem a permanecer em torno de 20°C a 23°C, mantendo um padrão mais ameno.

Já as madrugadas seguem frias, com possibilidade de mínimas próximas — ou até inferiores — aos 10°C em Brusque.

A previsão da Climaterra abrange todo o Vale do Itajaí Mirim, região que compartilha características meteorológicas semelhantes e deve sentir os mesmos efeitos da atuação marítima nos próximos dias.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas.

Desfrute desta inspiradora galeria de imagens, deslizando para o lado.

