Abril avança para seus últimos dias, trazendo para Brusque e região temperaturas cada vez mais típicas do outono, diante de madrugadas progressivamente amenas e um discreto aquecimento durante as tardes.

No entanto, a tendência é que os casacos deixem os armários, pois uma massa de ar frio, um pouco mais intensa, promete alcançar o Vale do Itajaí-Mirim ainda antes da virada para maio.

A expectativa é que, pela primeira vez neste ano de 2025, o frio então atinja a marca dos 10°C em Brusque.

Esse cenário deve ser sentido já no início da próxima semana, especialmente durante a madrugada e o amanhecer de segunda-feira, 28, e terça-feira, 29.

Para trazer mais detalhes sobre esse novo padrão térmico à vista, remetendo à proximidade do inverno, o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, preparou um boletim completo, disponível logo após a foto.

Brusque e o frio à vista

*Boletim: Climaterra >>

Os moradores de Brusque e região já podem se preparar para o primeiro frio um pouco mais expressivo em 2025.

A massa de ar frio, com potencial para derrubar as temperaturas até a casa dos 10°C, deve avançar sobre o Vale do Itajaí-Mirim, proporcionando madrugadas frias, principalmente entre segunda-feira e terça-feira.

Caso a previsão então se confirme, será a primeira vez no ano que os termômetros atingirão níveis tão baixos.

Em municípios de maior altitude, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os valores podem ser ainda menores, variando entre 6°C e 7°C.

Apesar da queda acentuada nas mínimas, o frio deve se restringir às noites e madrugadas.

Durante as tardes, o clima continuará agradável, com temperaturas variando entre 23°C e 25°C, impulsionado pela presença do sol.

Brusque no fim de semana

Em relação ao tempo para este fim de semana, o cenário promete ser predominantemente favorável para quem planeja atividades ao ar livre em Brusque e região, com algumas ressalvas.

Neste sábado, há possibilidade de garoa pela manhã em pontos isolados, o que pode impactar atividades ao ar livre.

No entanto, o tempo tende a melhorar ao longo do dia, com predomínio de condições mais estáveis.

Já no domingo, o risco de chuva está concentrado no período do entardecer para a noite, enquanto o restante do dia deve permanecer seco.

Já a segunda-feira deve começar com tempo instável, mas tende a apresentar melhora no decorrer do dia, abrindo caminho para a chegada do frio anunciado.

Quanto aos termômetros, neste sábado e domingo, as temperaturas devem seguir o padrão dos últimos dias, ou seja, noites amenas, entre 15°C e 18°C, e tardes agradáveis, variando entre 24°C e 28°C.

Monitoramento

Por fim, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, já que os modelos meteorológicos são constantemente ajustados, à medida que novos dados são incorporados.

Seguiremos, pois, monitorando as condições atmosféricas e trazendo informações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh mantém seu padrão editorial de excelência graças ao apoio dos parceiros comerciais.

Clique nos banners abaixo, faça o contato, conheça quem apoia este trabalho e descubra os produtos e serviços que oferecem.

O Blog do Ciro Groh tem o orgulho de apresentar os parceiros comerciais que acreditam neste trabalho e o apoiam.

Clique nos banners abaixo, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Trepadeiras-de-jade então transformam jardim em atração a céu aberto em Guabiruba

2. Brusque no feriado: igrejinha escondida na mata então inspira fé após partida do Papa Francisco

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste sábado, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; deslize para o lado >>

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 4

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK