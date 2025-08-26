Os moradores de Brusque iniciaram esta terça-feira, 26, sob uma condição climática de instabilidade, tornando o uso de guarda-chuva essencial para os deslocamentos externos já nas primeiras horas do dia.

As precipitações começaram ainda durante a madrugada, com registros pontuais e baixa intensidade.

Ao longo do dia, porém, tende a ganhar força, conforme projeção do meteorologista Piter Scheuer, que estende a condição para toda a região do Vale do Itajaí Mirim.

Possíveis transtornos

Segundo o especialista, o período de maior instabilidade deve então se concentrar entre a tarde desta terça-feira e a madrugada de quarta-feira, 27.

Nesse intervalo, há possibilidade de episódios de chuva mais forte e, em consequência, transtornos pontuais, como alagamentos em áreas baixas ou ribeirinhas.

Apesar disso, Scheuer avalia que não há perspectiva de problemas maiores em relação ao rio Itajaí-Mirim.

Chuva prevista

Em relação à projeção de volumes, os modelos meteorológicos sinalizam valores que podem variar entre 50 e 80 mm, caso as expectativas se confirmem.

O profissional ressalta, no entanto, que sempre existe margem de erro nesses cálculos, já que os acumulados podem acabar sendo inferiores ou até superiores ao estimado.

Por esse motivo, recomenda atenção especial até o fim da madrugada de quarta-feira.

As temperaturas, por sua vez, devem permanecer baixas, com máximas em torno de 16 °C a 17 °C, mantendo a sensação de frio, portanto.

Chuva diminui na quinta-feira

A partir de quinta-feira, 28, a tendência é de diminuição da instabilidade e retorno do sol em alguns momentos, ainda que o tempo não se firme completamente sobre a região brusquense, explica.

Por fim, Scheuer acrescenta que o acompanhamento constante da previsão é fundamental, já que os modelos sofrem atualizações frequentes, à medida que novas informações são incorporadas.

Chuva e frio em números

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna em vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

