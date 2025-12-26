Às vésperas da despedida do ano, o tempo em Brusque e região ganha atenção de quem pretende aproveitar o último fim de semana de 2025 em atividades externas de lazer.

Nesse contexto, o calor tende a seguir como protagonista do cenário atmosférico, servindo de elemento decisivo para a formação de instabilidades típicas de verão, sobretudo entre as tardes e noites.

Diante desse cenário, aumenta a expectativa sobre o comportamento do tempo, especialmente em relação às condições que podem afetar programações ao ar livre entre esta sexta-feira, 26, e o domingo, 28.

As respostas, com os detalhes esclarecedores, estão no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, apresentado logo após o banner.

Calor segue em Brusque

Os dados mais recentes dos modelos atmosféricos indicam a manutenção do calor intenso em Brusque e região durante o último fim de semana do ano, impondo influência direta sobre as condições do tempo.

Nesse contexto, moradores que possuem atividades externas programadas entre esta sexta-feira e domingo devem observar que o quadro atmosférico tende a permanecer similar ao período anterior, sem mudanças expressivas.

Em termos práticos, o cenário indica favorecer deslocamentos e práticas ao ar livre, sobretudo nas manhãs, quando a presença de sol tende a ser mais constante.

Brusque sob risco de trovoadas

Com efeito, o aquecimento persistente ao longo das próximas 72 horas promete ser o fator decisivo para a formação de núcleos de instabilidade.

Diante disso, a partir das tardes, pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas devem integrar o quadro previsto.

Entretanto, a distribuição pode variar localmente, atingindo algumas áreas com maior intensidade, enquanto outras tendem a sofrer poucos efeitos.

Os termômetros devem registrar valores elevados, com picos podendo alcançar entre 33°C e 38°C em pontos do Vale do Itajaí-Mirim.

Esse padrão reforça a necessidade de atenção para atividades externas durante o período mais quente do dia.

Monitoramento constante

Por fim, todos os dados apresentados neste boletim refletem as atualizações mais recentes dos modelos meteorológicos, que estão sujeitos a ajustes constantes à medida que novos elementos são incorporados.

O acompanhamento diário das projeções torna-se essencial, e o monitoramento continuará constante a fim de informar a população com precisão.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que então mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Leia também:

1. Natal em Nova Trento então atrai multidão e celebridades com casa iluminada

2. Guabiruba então recebe o verão com complexo de cachoeiras lotado

Brusque e região na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A edição agora apresenta registros enviados por leitores, que traduzem a beleza interiorana do amanhecer desta sexta-feira.

As imagens revelam cenários singulares de cada local citado nas legendas, destacando o encanto das primeiras horas do dia/ deslize para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK