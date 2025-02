Os moradores de Brusque e arredores, que já demonstram crescente incômodo com o calor intenso, devem se preparar para um prolongamento das altas temperaturas.

De acordo com o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, a cidade, e todo o Vale do Itajaí-Mirim, continuarão sob o impacto do abafamento escaldante até o fim de fevereiro, estendendo-se, inclusive, aos derradeiros dias do verão.

O calor da quarta-feira

Consequentemente, a previsão da Climaterra para esta quarta-feira, 26, indica que os termômetros devem novamente ultrapassar a marca dos 32ºC ou 33ºC, perpetuando a intensa sensação de desconforto térmico.

Ademais, Coutinho aponta para uma baixa probabilidade de precipitação.

Caso ocorram pancadas isoladas, estas devem se concentrar no período da tarde em direção à noite, distribuídas de forma irregular. Contudo, a tendência é de um dia predominantemente seco.

Assim, para aqueles que planejam atividades ao ar livre, as notícias são animadoras, pois o sol deve predominar durante grande parte do dia, intercalando-se com poucas nuvens ou variações ocasionais na nebulosidade, explica o profissional da Climaterra.

Calor a perder de vista

Em contrapartida, ao analisarmos um horizonte mais amplo, Coutinho apresenta informações pouco animadoras para quem anseia pelo frescor do outono.

De acordo com ele, o calor persistente deve perdurar por pelo menos mais oito a dez dias, sem previsão de chuvas volumosas até o fim de fevereiro e grande parte da primeira quinzena de março, em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Não obstante, ele ressalta que as projeções, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a alterações, à medida que novos dados meteorológicos são incorporados aos modelos climáticos.

Portanto, o monitoramento permanecerá constante, a fim de manter a população devidamente informada, conclui Coutinho.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo então toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

