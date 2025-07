Após dias marcados por frio úmido e céu encoberto, Brusque e região devem vivenciar, neste fim de semana, um período de condições climáticas mais estáveis.

A previsão indica o possível retorno do sol e uma gradativa elevação nas temperaturas, especialmente neste sábado, 26, quando os termômetros podem se aproximar dos 25°C, conforme antecipa o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho.

Brusque no domingo

Esse cenário de alívio na baixa sensação térmica, por sua vez, tende a se prolongar também ao decorrer do domingo, 27, favorecendo, sobretudo no turno da manhã, a realização de atividades ao ar livre.

No entanto, a partir da tarde, volta a crescer o risco de chuva, associada a um sistema que ainda pode influenciar a madrugada da segunda-feira, 28.

Brusque na próxima semana

De acordo com Coutinho, o retorno das instabilidades, no domingo, deve anteceder a chegada de uma outra massa de ar polar, com previsão de atuação sobre o Vale do Itajaí-Mirim entre terça-feira, 29, e quinta-feira, 31.

Isso deve então restabelecer o padrão de temperaturas baixas, com ênfase nas madrugadas, que prometem registrar mínimas inferiores a 8°C em diversas cidades da região, incluindo Brusque.

Além do frio noturno mais intenso, Coutinho destaca que as tardes desse intervalo também devem ser marcadas por temperaturas contidas, raramente ultrapassando os 20°C — e, mesmo quando isso ocorrer, será por uma margem estreita.

A expectativa, portanto, é de um período caracterizado por frio seco, típico da estação, com predomínio de tempo firme, reforçando a face do inverno no encerramento do mês de julho.

Monitoramento

Coutinho reforça que, apesar das tendências indicadas pelos modelos, as projeções atmosféricas, especialmente as de médio e longo prazo, estão sujeitas a alterações.

Por isso, ele recomenda acompanhar os boletins atualizados diariamente, à medida que os dados meteorológicos forem sendo refinados.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também apresenta os índices de chuva registrados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

