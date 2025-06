Após o rigor do frio sentido no amanhecer do dia anterior, quando Brusque registrou geada e marcas de até 0°C, esta quinta-feira, 25, inicia sob um novo cenário meteorológico.

Embora a baixa sensação térmica siga predominando, a principal mudança esperada está na chegada da umidade, que promete, portanto, trazer consigo a instabilidade atmosférica.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, os brusquenses e moradores da região devem manter os casacos em uso e acrescentar os guarda-chuvas à lista de acessórios indispensáveis.

Seu aviso meteorológico indica um dia sob céu encoberto e risco de chuva a qualquer momento, especialmente entre a tarde e a noite, quando não estão descartadas pancadas mais intensas, eventualmente acompanhadas de trovoadas.

Embora a maior parte da precipitação prevista seja de fraca intensidade, o especialista recomenda alerta devido à possibilidade de episódios isolados de chuva forte em curto espaço de tempo.

“Alguns episódios de chuva podem então ocorrer em curto intervalo de tempo, o que exige alerta”, sublinha Puchalski.

Frio segue

Para sexta-feira, 27, a tendência é de uma pausa nas chuvas mais expressivas em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Puchalski projeta um dia ainda sob temperaturas abaixo dos 20°C, porém com menor volume de precipitação. Se houver chuva, deve ocorrer de forma isolada e com fraca intensidade.

Sábado de frio úmido

Já no sábado, 28, o cenário climático tende a se alterar novamente. A mudança será marcada, principalmente, pelo retorno da possibilidade dos episódios de chuva forte, explica o meteorologista.

Além disso, mesmo com a umidade presente, a sensação de frio deve continuar predominando em Brusque e também em toda a região.

Frio recua no domingo

Quando a previsão de Puchalski avança para o domingo, 29, o cenário sinaliza, pois, melhorar gradualmente.

O meteorologista aponta algumas aberturas de sol e um discreto aquecimento em Brusque e região.

As temperaturas, à tarde, podem oscilar entre 22°C e 25°C, oferecendo um alívio temporário ao frio mais forte dos últimos dias.

Monitoramento

Puchalski ressalta a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão.

“Os modelos meteorológicos estão em constante ajuste, conforme novas informações são incorporadas.” Seguiremos monitorando e informando sempre que necessário”, conclui.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Fotos dos leitores

Por fim, você você está convidado a apreciar as notáveis fotografias enviadas pelos leitores.

Cada registro visual documenta a atmosfera singular do início da manhã desta quinta-feira nos diversos locais destacados nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

