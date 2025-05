Os moradores de Brusque e região devem se preparar para a chegada do frio mais intenso do ano. A queda mais acentuada nas temperaturas, com os primeiros sinais, é esperada já para a próxima quinta-feira, 29.

Com isso, as madrugadas geladas e o tempo seco devem marcar a segunda metade desta semana e se estender até o início de junho.

O meteorologista Leandro Puchalski emitiu um boletim detalhado sobre as condições climáticas esperadas para a sequência dos dias. A íntegra do comunicado pode ser consultada logo após a imagem.

Tempo estável

*Boletim: Leandro Puchalski >>

A semana sinaliza iniciar sob um cenário de tempo estável em Brusque e também em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Tanto esta segunda-feira quanto a terça-feira devem apresentar um predomínio de sol entre nuvens, afastando a possibilidade de chuva.

As temperaturas diurnas prometem se manter agradáveis, oscilando entre 24°C e 27°C, proporcionando um ambiente favorável para atividades ao ar livre.

Já as noites e madrugadas, pois, seguirão com temperaturas amenas, variando entre 12°C e 20°C, a depender da altitude de cada município.

Chuva antes do frio

Contudo, na quarta-feira, uma frente fria sinaliza trazer uma mudança nas condições meteorológicas.

Embora este sistema meteorológico deva atingir com maior intensidade o Oeste de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul, sua chegada à região de Brusque ainda poderá causar instabilidade.

Esperam-se pancadas de chuva irregulares e existe probabilidade de trovoadas e, até mesmo, de algum temporal isolado.

No entanto, o destaque principal para a semana é a massa de ar polar que seguirá na retaguarda desta frente fria.

Chegada do frio

Na quinta-feira, o amanhecer será marcado por um frio intenso. Em Brusque, as temperaturas poderão atingir valores entre 7°C e 10°C.

Nas áreas mais elevadas no Vale do Itajaí-Mirim, como Vidal Ramos e Presidente Nereu, os termômetros podem até registrar mínimas inferiores a 5°C.

Este frio, especialmente durante a noite e a madrugada, persistirá nos últimos dias de maio e se estenderá até os primeiros dias de junho.

É importante ressaltar que, mesmo com a presença do sol, os termômetros durante o dia não devem apresentar uma elevação significativa na segunda metade da semana.

A tendência é de tempo seco e temperaturas não excedendo de forma expressiva os 22°C, principalmente nos períodos de menor incidência solar.

Considerações finais

Em resumo, antecipamos para Brusque e região, um início de semana com tempo firme e temperaturas agradáveis, seguido pela chegada de uma frente fria na quarta-feira, que trará chuva e, posteriormente, o frio mais intenso do ano.

Recomendamos acompanhar as atualizações diárias da previsão do tempo, pois os modelos meteorológicos estão sujeitos a alterações, à medida que novas informações são processadas.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Frio moderado na madrugada

Dando continuidade à matéria, a pauta vem abordar agora o monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada desta segunda-feira.

Na tabela abaixo, você confere as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, destacadas em vermelho para cada local, destacando frio apenas moderado.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

