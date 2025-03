O verão parece ter se recusado a dar espaço ao outono em Brusque, mantendo o frio ainda distante. À medida que março se aproxima do fim, a cidade segue sob calor, destoando o esperado para esta época do ano.

O padrão climático tem sido mais condizente com os meses mais quentes, deixando os moradores intrigados com a persistência das altas temperaturas.

Nesta semana, por exemplo, a segunda-feira, 24, registrou 34°C, enquanto a terça-feira, 25, não ficou muito atrás, atingindo 33°C em Brusque.

Esses valores, significativamente acima da média para o período, reforçam a sensação de que o outono ainda não deu as caras.

As expectativas sobre o frio

Tendo abril se aproximando, aumenta a curiosidade sobre quando as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim sentirão o primeiro pulso de frio de 2025.

A expectativa não é exclusiva dos moradores locais; os profissionais de meteorologia também acompanham de perto os próximos desdobramentos climáticos.

Para esclarecer essa questão, buscamos informações junto ao meteorologista Leandro Puchalski, que já antecipa uma possível mudança no padrão atmosférico nos primeiros dias de abril.

Confira a análise detalhada do especialista, exposta logo após a foto.

Frio sob monitoramento

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim, antecipando aos moradores de Brusque e região, que a possibilidade do primeiro pulso de frio de 2025 ainda requer monitoramento constante.

Até o momento, não há definição concreta, pois as projeções climáticas em questão analisam um período de sete a oito dias adiante, sujeito a ajustes, conforme novas informações forem incorporadas.

Dito isso, vamos ao que os modelos climáticos então apontam no momento.

Possível frio em abril

O condição climática atual, caracterizada por temperaturas elevadas, acima dos 30°C, deve persistir até o final de março sobre Brusque e região.

Entretanto, há uma tendência de mudança, sinalizando se estabelecer lá pelos dias 3 a 4 de abril, com indicativos de um declínio mais representativo por parte dos termômetros.

Caso esse cenário se confirme, Brusque e região poderão experimentar um padrão térmico mais característico do outono e, possivelmente, diante do primeiro pulso de frio de 2025.

Reforçamos, no entanto, que essa previsão ainda requer acompanhamento, uma vez que os modelos climáticos estão em constante atualização.

Seguiremos monitorando e trazendo informações sempre que necessário, atendendo à curiosidade crescente da população e também do setor comercial, que aguarda ansiosamente a chegada do frio para impulsionar as vendas.

Antes do possível frio

Antes desse possível resfriamento, a previsão para esta quarta-feira, 26, e os últimos dias de março indica a presença do sol entre variação de nuvens, com possibilidade de trovoadas típicas de verão entre a tarde e a noite em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Seguimos atentos e traremos novas atualizações, conforme os modelos meteorológicos forem refinando suas previsões.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento então realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta quarta-feira, revelando então cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 16

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

