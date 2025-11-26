Novembro se aproxima de seu desfecho apresentando um quadro térmico marcado pela ausência de calor em Brusque, diante dos termômetros superando os 30°C em apenas uma oportunidade, no dia 5, quando atingiram 36°C.

Com efeito, após um período recente pouco condizente com a estação, especialmente diante da primavera avançando rumo ao clima de verão, a cidade registrou dias mais amenos em comparação ao padrão histórico da época.

Porém, as projeções mais recentes indicam a volta do aquecimento acima dos 30°C nos últimos dias do mês, junto à possibilidade de trovoadas.

Antes disso, contudo, a influência marítima deve continuar atuando, prometendo definir o padrão das condições meteorológicas entre esta quarta-feira, 26, e quinta-feira, 27.

Os detalhes sobre essa tendência estão reunidos no boletim elaborado pelo meteorologista Leandro Puchalski, disponível logo após a imagem.

Brusque antes do calor

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Começamos este boletim trazendo uma prévia do comportamento do tempo para Brusque e região entre esta quarta-feira e a quinta-feira.

Nesse contexto, as últimas atualizações dos modelos meteorológicos indicam a manutenção da influência da umidade marítima, sistema que segue transportando nuvens do litoral em direção ao Vale do Itajaí.

Em termos práticos, quem possui atividades externas programadas para esses dois dias, sobretudo aquelas de médio e longo prazo, deve se manter atento.

Diante disso, a presença desse sistema atuante não afasta completamente o risco de chuva em caráter isolado e pontual. Portanto, recomendamos vigilância.

Quanto às temperaturas, prevemos que elas permaneçam abaixo do patamar de 30°C, oscilando entre 25°C e 28°C, variação que dependerá diretamente da maior ou menor cobertura de nuvens, fator determinante para o ritmo das aberturas de sol.

Calor no fim de semana

Contudo, quando avançamos para os três últimos dias de novembro, que compreendem exatamente o próximo fim de semana, antecipamos um quadro progressivo de aquecimento.

Já na sexta-feira, os termômetros podem ultrapassar a marca dos 30°C, cenário que tende a se repetir tanto no sábado quanto no domingo.

Calor e o risco de trovoada

Nesse período, embora o risco seja baixo, não afastamos por completo a possibilidade de trovoadas típicas de verão, eventos isolados que podem atingir uma área enquanto deixam outra vizinha sem registro de instabilidade.

Com efeito, este é o quadro que se desenha para a reta final de novembro em Brusque e no Vale do Itajaí-Mirim.

Monitoramento constante

Por fim, ressaltamos a importância de acompanhar a previsão diariamente.

Nesse contexto, lembramos que os modelos meteorológicos estão sujeitos a constantes ajustes à medida que novas informações são incorporadas aos simuladores atmosféricos.

Seguiremos monitorando e trazendo atualizações pertinentes sempre que necessário.

*Com informações do meteorologista Leandro Puchalski

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

