Uma nova frente fria está prevista para avançar sobre Brusque e região no decorrer do domingo, 28, especialmente entre o fim da manhã e o início da tarde, segundo previsão do meteorologista Leandro Puchalski.
Nesse contexto, o sistema tende a provocar instabilidades, incluindo a possibilidade de trovoadas isoladas.
Apesar disso, os modelos meteorológicos analisados pelo especialista não sinalizam volumes pluviométricos expressivos.
A tendência aponta para uma melhora gradativa ao longo da tarde, marcada pelo retorno do sol e pela elevação gradual das temperaturas, à medida que as condições atmosféricas se tornarem mais estáveis.
Brusque antes da frente fria
Antes da chegada da frente fria, a região de Brusque tende a permanecer sob influência da umidade marítima entre esta sexta-feira, 26, e o sábado.
De acordo com Puchalski, o sistema atuante promete favorecer variação de nuvens, porém, com baixa possibilidade de chuva.
Mesmo com o cenário predominantemente estável, há possibilidade pontual de garoa ou chuvisco nesses dois dias, explica.
Por esse motivo, o meteorologista orienta vigilância para compromissos externos que envolvam exposição em atividades de média ou longa duração.
As temperaturas em Brusque
Segundo Puchalski, as temperaturas diurnas, tanto nesta sexta-feira quanto no sábado, devem permanecer amenas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, com máximas que podem ultrapassar os 20°C, mas sem grande variação.
Diante da constante evolução dos modelos meteorológicos, que recebem atualizações conforme novas variáveis são incorporadas, o meteorologista reforça a importância de acompanhar os boletins oficiais e estar atento às mudanças no tempo.
O tempo na madrugada
A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.
A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.
A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.
As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
