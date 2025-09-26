Veja seis coisas para fazer no fim de semana de Brusque

Procurando opções de lazer para Brusque neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sábado, 27, e domingo, 28.

1. Festival de música

O Artem Festival acontece neste sábado, das 15h às 21h30, no teatro do Centro Empresarial Social e Cultural de Brusque (Cescb), no Centro II, em Brusque. Entrada gratuita no local. As atrações trazem vários estilos musicais: Giana Cervi & Vê Domingos, com música brasileira em sua essência, com voz e violão, Quarteto de Cordas Heitor Elias, A Rua de Baixo, com pop Rock, folk e indie Pop, e o Três Catarinas, harmonia vocal feminina na MPB.

2. Orquestra ao ar livre

A Orquestra de Câmara e Escola de Música do Cescb se apresenta no Passeio Beira Rio neste sábado, na avenida Governador Luiz Henrique da Silveira, a margem esquerda, no acesso ao River Mall, em Brusque. O evento é aberto e inicia às 9h.

3. Esquenta para a Fenarreco

No sábado, o pátio da Zehn Bier recebe o Esquentarreco, a partir de 11h. Além dos melhores chopes da cervejaria oficial da Fenarreco, serão servidos petiscos inspirados na gastronomia germânica. O evento vai até às 17h, na rua Benjamin Constant, no São Luiz, em Brusque. Mais informações pelo WhatsApp (47) 99653-7427.

4. Exposição

Inicia neste sábado a exposição “Distúrbios de Amor e Rock’n Roll”, da artista Roberta Cunha, no Shopping Gracher. As obras usam técnicas mistas que transitam entre o abstrato e o clássico. A entrada é gratuita e as obras serão expostas na Sala TL 45/46/47 até 7 de outubro.

5. Baile Farroupilha

O Rancho Music Hall, que fica na rua Florianópolis, no Águas Claras, em Brusque, promove neste sábado o Baile Farroupilha, a partir de 21h. Paulinho Mocelin e Grupo Campeiraço são as atrações especiais da noite. As entradas custam R$ 20 para mulheres e R$ 30 para homens. Mais informações e reservas de mesas pelo WhatsApp (47) 99932-2695 e (47) 99686-6011.

6. Etapa do Circuito Catarinense de Jiu-jitsu

A quinta etapa do Circuito Catarinense de Jiu-jitsu acontece neste domingo, na Arena Brusque. Os portões serão abertos às 8h e as lutas iniciam às 9h. A entrada é 1 kg de alimento.

Assista agora mesmo!

Onde o Centro começou: relembre as transformações da praça Barão de Schneeburg, em Brusque:

