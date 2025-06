Festa de igreja, arraiás e mais: confira seis coisas para fazer no fim de semana em Brusque e região

Procurando opções de lazer para Brusque e região neste fim de semana? A reportagem de O Município separou eventos que acontecem entre esta sexta-feira, 27, e domingo, 29.

1. Festa de igreja

A Comunidade São Pedro, em Guabiruba, realiza a tradicional festa do padroeiro neste fim de semana. No sábado, 28, a festa inicia após a missa, que é realizada às 18h, com música ao vivo, serviço completo de bar e cozinha e outras atrações. Já no domingo, a programação inicia após a celebração com benção aos festeiros, que é às 9h. Além de música, será servido almoço e churrasco. Também terá parque gratuito para as crianças.

2. Festa junina solidária

Neste sábado, o Colégio São Luiz promove sua tradicional Festa Junina. Com início às 15h, o evento acontecerá no ginásio da instituição e também no estacionamento da Igreja Matriz São Luís Gonzaga. A grande motivação deste ano é arrecadar fundos para a reconstrução do telhado da igreja da Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no bairro Steffen, que foi danificado por um vendaval em janeiro deste ano.

3. Apresentação de teatro

No sábado, no teatro do Cescb, que fica na rua Pedro Werner, 180, em Brusque, acontece a reestreia do espetáculo teatral Greve dos Signos, uma comédia que, de forma cômica e eletrizante, reflete sobre o papel dos signos para a humanidade. O teatro abrirá às 19h30 para entrada do público e o espetáculo inicia às 20h. A entrada antecipada custa R$ 40 e, no dia do evento, R$ 50. Os ingressos podem ser comprados no Instagram @universocenico ou no WhatsApp pelo telefone (47) 98832-5518.

4. Espetáculo musical

Para os amantes de boa música, a Associação Artístico-Cultural de Brusque (Assac) promove um espetáculo neste domingo, também no teatro do Cescb. Os artistas vão apresentar músicas no acordeon, violão de 7 cordas e piano, entre outros. Também haverá apresentação de um grupo cantando em polonês. O evento inicia às 20h. Ingressos custam R$ 50 e podem ser adquiridos através do WhatsApp pelo telefone (47) 99952-9806.

5. Encontro e baile do Moto Clube

Botuverá recebe no sábado e domingo, o 18º encontro Moto Trilha, tradicional evento que reúne trilheiros e apaixonados por motociclismo off-road. A programação será concentrada na paróquia São José, no Centro. Entre as atrações estão os sorteios de prêmios em dinheiro — três de R$ 1 mil e quatro de R$ 500 —, além de cinco pneus e brindes diversos. Os inscritos antecipadamente garantem uma camiseta personalizada (limitadas a 500 unidades) e a chance de concorrer a mais de 200 troféus. A inscrição antecipada custa R$ 135 e inclui café da manhã, almoço e lanche no neutro; já no dia do evento o valor será de R$ 160. Interessados podem garantir sua participação pelo site LS Off-Road.

Já no sábado acontece a segunda edição do Baile Moto Trilha, a partir de 21h. As atrações musicais são Chê Lokedo e Coração Piratta. Os ingressos estão à venda no site da Ingresso Nacional a partir de R$ 27,50.

6. Festas no rancho

O Rancho Music Hall, que fica na rua Florianópolis, 1426, promove dois eventos neste fim de semana. Na sexta-feira, a festa Pagodinho Sunset completa sete anos e celebra com Luke Muniz e Dany e Rafa. A festa inicia às 22h, com entrada free até às 23h. Já no sábado, o arraiá do rancho, com Garotos de Ouro, inicia às 22h, com entrada gratuita até 22h50. Mais informações pelo WhatsApp (47) 99932-2695.