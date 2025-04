Tweet no Twitter

Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre neste domingo, 27, podem contar com o predomínio de tempo seco em grande parte do dia.

O sol promete marcar presença entre variações de nuvens, favorecendo as práticas externas, especialmente no turno da manhã e boa parte da tarde.

No entanto, quem pretende aproveitar o fim do dia deve ficar atento.

Uma frente fria está se aproximando de Santa Catarina e, com ela, aumenta a possibilidade de instabilidade no Vale do Itajaí-Mirim, sobretudo entre o entardecer e o período noturno.

O meteorologista Leandro Puchalski detalhou esse cenário em um boletim recente, que pode ser conferido logo após a imagem a seguir.

Domingo sob tempo seco.

*Boletim: Leandro Puchalski >>

As notícias, de forma geral, são positivas para quem planeja compromissos externos neste domingo em Brusque e região.

Segundo as mais recentes atualizações dos modelos atmosféricos, o sol deve predominar entre momentos de nebulosidade variável durante a manhã, estendendo-se também a boa parte da tarde.

As temperaturas tendem a subir gradualmente, com os termômetros oscilando entre 25°C e 28°C em alguns pontos.

O tempo pode mudar.

Contudo, atenção redobrada para os eventos programados a partir do fim da tarde. Isso porque uma frente fria pode alcançar a região brusquense nesse intervalo, elevando o risco de chuva, principalmente no período noturno.

Embora a possibilidade de instabilidade exista já no entardecer, os modelos meteorológicos indicam maior probabilidade de precipitações durante a noite.

Este quadro de instabilidade, pois, pode se prolongar pela madrugada seguinte.

Conforme os dados mais recentes, o início da manhã de segunda-feira ainda está sujeito a apresentar umidade, mas com tendência de melhora no decorrer do dia.

Declínio das temperaturas.

Importante ressaltar também que a passagem deste sistema frontal, à vista, deverá então provocar queda nas temperaturas.

Nesse contexto, se as projeções se confirmarem, a região de Brusque poderá registrar os amanheceres mais frios do ano na terça e quarta-feira.

Monitoramento.

Por fim, reforçamos a importância de acompanhar as atualizações diárias, uma vez que os modelos atmosféricos podem sofrer ajustes conforme a chegada de novos dados.

O monitoramento segue constante para trazer informações precisas sempre que necessário.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã deste domingo iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado. Arraste para o lado >>

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

