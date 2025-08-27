Após um período marcado pela chuva persistente e temperaturas baixas em Brusque, esta quarta-feira, 27, tende a manter o padrão instável, embora haja expectativa de variações pontuais de estabilidade.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o cenário meteorológico segue propício à ocorrência de chuva durante o dia, com momentos de maior intensidade não sendo descartados, o que demanda atenção.

No entanto, a mudança esperada está restrita à possibilidade de rápidas aberturas de sol, sobretudo no decorrer da tarde, antecipa o profissional.

Isso tende a favorecer uma elevação nas temperaturas, com valores podendo então superar os 20 °C em determinados momentos, explica.

Contudo, quem tem atividades externas programadas deve seguir atento, já que o risco de instabilidade, portanto, segue presente.

Puchalski avalia o cenário como uma transição sujeita a oscilações — percepção que se estende também às demais cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Por esse motivo, ele recomenda cautela por parte de quem tem compromissos previstos para ambientes externos, sobretudo aqueles com maior duração.

Quinta-feira e a chuva

Ainda de acordo com Puchalski, a tendência para quinta-feira, 28, indica continuidade nesse padrão atmosférico desfavorável às atividades externas em Brusque e região.

Diante disso, a projeção aponta para a presença de nuvens e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia, com momentos de melhoria que podem favorecer algumas aberturas de sol.

As temperaturas tendem a se manter em patamares amenos, porém, com registros acima dos 20 °C em alguns momentos, sem avanço significativo.

Chuva e frio sob monitoramento

Puchalski ressalta que, devido à natureza dinâmica dos sistemas meteorológicos, é essencial acompanhar as atualizações diárias da previsão.

Essas mudanças, por sua vez, podem modificar de maneira relevante o cenário projetado, impactando diretamente a própria leitura da previsão meteorológica, conclui.

A chuva da madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, a pauta segue com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, o destaque é o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também revela os volumes de chuva registrados no intervalo entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

