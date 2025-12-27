O calor intenso deve seguir ditando as regras nas condições do tempo em Brusque e região até o fim de 2025, impondo a manutenção do desconforto térmico, com variações de intensidade.
Além disso, o cenário promete chuvas recorrentes, em forma de pancadas típicas de verão, que devem ocorrer, sobretudo a partir da tarde e de forma irregular, sem atingir todas as áreas de maneira uniforme.
O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, apresenta sua análise sobre esse panorama e os possíveis desdobramentos para o período do desfecho do ano.
Calor segue forte
As altas temperaturas prometem seguir impondo desconforto térmico em Brusque e região durante este último fim de semana de 2025.
Os termômetros tendem a ultrapassar os 35°C entre este sábado e o domingo, reforçando a sensação de abafamento.
Para atividades externas, os modelos meteorológicos sinalizam maior aproveitamento nas manhãs, com tardes sujeitas a pancadas típicas de verão, distribuídas de forma irregular e acompanhadas de trovoadas.
Nesse contexto, o risco de eventos localizados mais fortes não está descartado.
O calor no desfecho do ano
As projeções para segunda-feira e terça-feira indicam a continuidade do abafamento em todo o Vale do Itajaí-Mirim.
Embora a intensidade do calor tenda a diminuir levemente, o desconforto térmico deve permanecer.
A maior cobertura de nuvens nesses dois dias sinaliza variação mais acentuada na nebulosidade, o que pode limitar as máximas na terça-feira, possivelmente abaixo dos 30°C.
Ainda assim, pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas devem ocorrer, principalmente a partir da tarde.
Recuo do calor?
Nas projeções mais avançadas, o alívio mais consistente do calor tende a se confirmar apenas entre os dias 2 a 3 de janeiro em diante.
A expectativa, pois, é de que as temperaturas mínimas sinalizem recuo, favorecendo especialmente noites mais amenas.
Esse cenário, contudo, depende da evolução dos modelos atmosféricos e tende a ganhar definição à medida que novas rodadas de dados forem processadas.
Considerações finais
Todas as informações apresentadas neste boletim decorrem das mais recentes atualizações dos modelos meteorológicos.
A previsão permanece sujeita a ajustes conforme novos dados são incorporados.
O monitoramento seguirá constante, com o objetivo de manter a população de Brusque e todo o Vale do Itajaí-Mirim sempre bem informada sobre os desdobramentos do tempo neste período de transição para o novo ano.
*Com informações: Climaterra
O tempo na madrugada
Dando continuidade à edição deste sábado, o foco agora destaca as informações sobre o monitoramento do tempo na região brusquense durante a madrugada que passou.
A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora, correspondentes a cada local indicado em vermelho.
A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.
Fotos dos leitores
A pauta culmina com a apresentação de fotografias enviadas pelos leitores.
As imagens revelam a particularidade do despertar da manhã deste sábado em cada um dos locais identificados nas legendas; deslize para o lado e confira.
*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>
*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>
