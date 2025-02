Os moradores de Brusque e região, que vêm experimentando um fevereiro de calor intenso, devem se preparar para a continuidade das altas temperaturas, com a previsão de mais dias escaldantes pela frente.

Segundo o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, as cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim entrarão em março sob a primeira onda de calor oficial de 2025.

Para que o fenômeno, em Brusque, seja oficializado, é necessário que as temperaturas ultrapassem os 35°C, por pelo menos cinco dias consecutivos.

E, de acordo com suas projeções, o município e arredores devem atingir essa sequência a partir do primeiro domingo de março.

Nesse intervalo, as máximas podem até encostar nos 40°C, mas, de maneira geral, oscilarão entre 35°C e 38°C até, pelo menos, a quinta-feira seguinte.

Diante dessa expectativa, o intenso calor continuará impondo alto desconforto térmico aos moradores.

Calor e as chuvas

Quanto às chuvas, a tendência é de manutenção da escassez pluviométrica já observada, com predomínio maior do sol e variação ocasional de nuvens, explica Coutinho.

Nos últimos dias de fevereiro, pode haver pancadas isoladas, algumas acompanhadas de trovoadas, mas de forma bastante localizada e passageira.

Esse padrão climático deve persistir nos primeiros dez dias de março, antecipa.

O especialista da Climaterra ressalta que todas as previsões estão sujeitas a ajustes conforme novos dados forem incorporados aos modelos meteorológicos.

Ele garante que seguirá monitorando as condições climáticas para manter a população informada.

*Com informações: Climaterra

Calor já na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim, remetendo calor já cedo.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

