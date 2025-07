Este domingo, 27, iniciou sob uma condição climática de tempo seco em Brusque e região, mas quem pretende sair de casa deve, ainda assim, manter o guarda-chuva por perto.

Conforme antecipa o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, o cenário estável observado nas primeiras horas do dia tende a perder força ao longo do período, com possibilidade do avanço da umidade ainda durante o turno da manhã.

Caso isso não se confirme, a expectativa é que as precipitações venham se manifestar no decorrer da tarde ou, mais tardar, à noite, explica o profissional.

Inclusive, há possibilidade de que a umidade avance até a madrugada de segunda-feira, 28.

A temperatura, por sua vez, deve se manter relativamente amena ao longo do domingo em Brusque e toda a região.

Os termômetros podem ultrapassar os 20 °C e atingir marcas entre 22 °C e 23 °C, a depender da presença do sol.

Caso a nebulosidade persista, as máximas devem ficar próximas da marca dos 18 a 20 °C, ressalta o especialista.

Vento

O sistema à vista, embora não sinalize precipitações significativas para o Vale do Itajaí-Mirim, pode ser acompanhado por ventos entre o fim da noite de domingo e a manhã de segunda-feira.

Rajadas entre 30 e 70 km/h podem ocorrer devido à atuação de um ciclone posicionado sobre o oceano, na altura da costa do Rio Grande do Sul e do Uruguai, com influência moderada prevista também para o Vale do Itajaí, conforme prevê Coutinho.

Frio depois da chuva

A chegada da chuva, contudo, antecede uma nova virada do tempo, sobretudo no padrão térmico da região brusquense.

A partir da segunda-feira, o avanço de uma massa de ar frio e seco deve então marcar o início de um novo episódio de frio mais intenso, informa Coutinho.

Entre terça-feira, 29, e quinta-feira, 31, as madrugadas devem ser geladas, com mínimas abaixo dos 8 °C em Brusque e podendo atingir valores inferiores a 5 °C em municípios de maior altitude.

Mesmo com a presença do sol durante as tardes, as temperaturas seguirão contidas, remetendo a um clima ameno, típico de inverno, antecipa a nota da Climaterra.

Semana sem chuva

Coutinho destaca também que a próxima semana deve ser marcada por tempo seco e temperaturas baixas, com o cenário de frio noturno persistente se estendendo até os últimos dias de julho, portanto.

Ele reforça, ainda, a importância de acompanhar as atualizações da previsão do tempo, já que os dados — especialmente de médio e longo prazo — estão sujeitos a mudanças conforme novos elementos são incorporados aos modelos meteorológicos.

Mais informações após o apoio

*São eles que então mantém este trabalho/Clique nos banners e saiba mais >>

Oferecimento:

Leia também:

1. Moradora de Guabiruba então transforma muro em espetáculo de manacás

2. Brusque tem frio desigual em dia de preparativos para Festa dos Motoristas

O tempo na madrugada

Dando continuidade à pauta deste domingo, a edição passa a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque, realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

A pauta de hoje se encerra com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens registradas no amanhecer deste domingo, enviadas pelos leitores.

Prepare-se para se emocionar com as maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 7

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 9

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 6

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK

Chuva