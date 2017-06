Registramos com pesar os falecimentos de:

LIGIA MARIA DE OLIVEIRA (POPULAR KIKA), 49

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no Centro de Guabiruba. Teve o sepultamento realizado no cemitério do bairro. Deixa familiares e amigos consternados.

JOÃO BERTOLINI (POPULAR NANGA), 61

Faleceu no Hospital Azambuja. Residia no bairro Ponta Russa. O sepultamento será realizado nesta quarta-feira, 28, às 16h, no cemitério do bairro Águas Claras. Deixa esposa, três filhos e dois netos.