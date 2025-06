Um dia após a região de Brusque ter sido afetada por volumes expressivos de chuva, esta sexta-feira, 27, teve início sob um cenário climático de tempo seco, apenas com variação de nuvens. A trégua, no entanto, tem prazo curto.

Trégua da chuva em Brusque

Segundo a meteorologista Tatiane Martins, as condições meteorológicas desta sexta-feira devem permitir momentos favoráveis para atividades ao ar livre, apesar da presença de nebulosidade.

Há, inclusive, possibilidade de rápidas aberturas de sol. Ainda assim, Tatiane não descarta totalmente a possibilidade de garoa ou chuvisco isolado ao longo do dia.

Retorno da chuva

O cenário tende a mudar a partir de sábado, 28. A previsão indica o retorno da umidade, com tendência de chuva a qualquer hora do dia sobre o Vale do Itajaí-Mirim.

A meteorologista destaca novos episódios de precipitação forte em Brusque e municípios vizinhos, ainda sem um horário definido para a intensificação do quadro atmosférico.

Frente fria no domingo

Ainda segundo Tatiane, o domingo, 29, pode até começar com breves intervalos de sol, especialmente no período da manhã em Brusque e região.

No entanto, com o avanço de uma nova frente fria sobre Santa Catarina, a instabilidade deve voltar a ganhar força durante a tarde, resultando em mais chuva até o fim do dia.

Temperaturas

Em relação às temperaturas, a sensação de frio sinaliza persistir. As máximas devem se manter abaixo dos 20°C, tanto nesta sexta-feira quanto no sábado, explica a profissional.

Já no domingo, com o possível surgimento de aberturas de sol, os termômetros podem registrar uma leve elevação, oscilando entre 22°C e 25°C.

Diante das constantes mudanças nos modelos meteorológicos, a meteorologista reforça a importância de acompanhar as atualizações diárias da previsão, já que novos dados podem alterar os prognósticos inicialmente traçados.

Sem chuva na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustradas em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

O encerramento desta pauta se dá através das fotografias enviadas pelos leitores.

As imagens revelam a singularidade do despertar da manhã desta sexta-feira em diversos pontos, conforme indicado nas legendas, proporcionando a contemplação de momentos inspiradores; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

