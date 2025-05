O mês de maio se encaminha para os seus últimos dias, trazendo para Brusque e região, a expectativa de um período sob frio intenso.

A partir de quinta-feira, 29, as noites e madrugadas prometem ser geladas, potencializadas pela chegada do ar polar, sinalizando ser o mais intenso do ano até o momento.

Todavia, esta terça-feira, 27, ainda trará tempo seco e temperaturas agradáveis no Vale do Itajaí Mirim, antecedendo a frente fria, prevista para a quarta-feira, 28.

Este sistema trará, inicialmente, chuva e possíveis trovoadas, mas seu principal impacto será o declínio dos termômetros, apontando a queda das temperaturas na segunda metade da semana, estendendo-se até o início de junho.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, detalha essa previsão em um boletim que você confere, na íntegra, logo após a foto.

Brusque e o frio à vista

Boletim: Climaterra >>

Os modelos meteorológicos estão apontando notícias promissoras aos moradores de Brusque e região, apreciadores do frio.

Tudo indica que uma forte massa de ar polar começará então a influenciar os termômetros a partir da noite de quarta-feira, avançando pela madrugada seguinte.

Consequentemente, o amanhecer de quinta-feira já será gelado, com temperaturas estimadas entre 8°C e 10°C.

Já em cidades de maior altitude no Vale do Itajaí-Mirim, prevemos, pois, que os índices poderão cair abaixo dos 5°C.

Ressaltamos que este intenso evento de frio deverá se prolongar pela segunda metade da semana, incluindo o sábado e o domingo, e, portanto, entrando no mês de junho.

Frio seco

Antecipamos, inclusive, uma possível intensificação do frio, à medida que junho se aproxima, não descartando temperaturas inferiores a 7°C em Brusque e se aproximando de 2°C a 3°C em cidades mais elevadas, como Vidal Ramos e Presidente Nereu.

Enfatizamos que este frio à vista tende a ser seco. Contudo, mesmo com a presença do sol entre as nuvens, as temperaturas das tardes não devem subir de forma representativa, ou seja, dificilmente excedendo os 21 a 22°C.

Brusque nesta terça-feira

Antes desse cenário, informamos que esta terça-feira deverá apresentar tempo seco, sem grandes variações térmicas em Brusque e região.

Não há previsão de chuva, e o sol tende a aparecer entre a nebulosidade, com temperaturas variando entre 25°C e 28°C, proporcionando um quadro térmico agradável.

Frente fria na quarta-feira

Porém, esse cenário estável antecede a chegada da frente fria na quarta-feira, um sistema com potencial para trazer chuva e possíveis trovoadas.

No entanto, seu efeito principal ocorrerá na retaguarda, com o frio chegando com força.

Como já dissemos, a expectativa é de um declínio acentuado nas temperaturas, sobretudo as noturnas, a partir da segunda metade da semana.

Considerações finais

É o que temos para apresentar neste momento, com base nas últimas atualizações dos modelos meteorológicos.

Enfatizamos a importância de acompanhar as atualizações diariamente, para se manterem informados.

Seguiremos monitorando e trazendo informações relevantes sempre que necessário.

*Com informações: Climaterra

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com as estações meteorológicas de Ciro Groh.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Para concluir, você está convidado a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas; arraste para o lado e confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>



1 de 12

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 12

