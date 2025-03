Os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre nesta quinta-feira, 27, podem contar com condições climáticas predominantemente favoráveis, mantendo a tendência dos últimos dias.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, o padrão atmosférico previsto deve garantir a presença do sol, ainda que intercalado por variação de nuvens.

Dessa forma, as temperaturas tendem a se elevar, podendo assim alcançar a marca dos 30ºC no período da tarde.

Esse cenário não se restringe apenas a Brusque, mas também a outras cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim.

Embora o aumento térmico remeta a um relativo aquecimento para esta época do ano, os picos não devem proporcionar extremos de calor, conforme ressalta o especialista.

Brusque e o risco de chuva

Apesar do predomínio do tempo seco, Puchalski destaca a possibilidade de chuva, especialmente a partir da tarde ou no período da noite, embora o risco seja baixo.

Isso porque, o aquecimento ao longo do dia pode favorecer o desenvolvimento de instabilidades mal distribuídas, um fator que merece vigilância por parte da população.

De modo geral, a previsão traz boas perspectivas para quem deseja aproveitar o dia ao ar livre, mas com a ressalva de que eventuais precipitações podem ocorrer de forma pontual.

Assim, é recomendável estar atento às condições meteorológicas ao longo do dia, conforme orienta o meteorologista.

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

A análise também evidencia que, no período compreendido entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, não foram registradas ocorrências de chuva, conforme destacado nos campos em azul.

