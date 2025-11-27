Os moradores de Brusque e região podem esperar nesta quinta-feira, 27, um cenário atmosférico relativamente favorável às atividades externas.

A influência da umidade marítima, no entanto, tende a manter certo grau de instabilidade, e o risco de chuva não pode ser totalmente descartado.

Porém, a partir de sexta-feira, 28, a condição típica de verão deve ganhar força, diante da expectativa de temperaturas acima dos 30°C e possibilidade de trovoadas.

Com efeito, os últimos dias de novembro indicam a presença de calor, reforçando a transição para um ambiente mais condizente com a época do ano, marcada pela primavera já avançando em direção ao clima de verão.

Confira os detalhes completos da projeção esperada no boletim emitido pelo meteorologista Piter Scheuer, cujo conteúdo está disponível logo após o banner.

Brusque nesta quinta-feira

*Boletim: Piter Scheuer >>

Com base nas últimas atualizações dos modelos atmosféricos, começamos por antecipar que Brusque e região permanecem, nesta quinta-feira, sob a influência da umidade marítima, sistema que já vem comandando as condições do tempo ao longo da semana.

Em termos práticos, ressaltamos que a expectativa é relativamente favorável às atividades externas, ainda que o risco eventual de chuva não possa ser totalmente afastado.

Isso se deve à variação de nuvens prevista, impulsionada pela dinâmica desse quadro atmosférico atuante.

Portanto, indicamos que o sol deve aparecer em alguns momentos, mas a ocorrência de precipitações isoladas não está descartada.

Para quem planeja práticas de média ou longa duração, sobretudo ao ar livre, recomendamos vigilância.

Brusque no fim de novembro

Avançamos, então, para a projeção do fim de semana. A partir de sexta-feira, a tendência é de mudança no cenário, sobretudo no que diz respeito aos termômetros.

A influência marítima deve perder força, abrindo espaço para um gradativo aquecimento em todo o Vale do Itajaí-Mirim.

Com efeito, antecipamos que entre sexta-feira e domingo as temperaturas em Brusque e região devem superar a marca dos 30°C, em linha com a transição da primavera rumo ao clima de verão.

Nesse contexto, o risco de trovoadas isoladas, típicas da estação, não pode ser totalmente descartado.

Caso ocorram, a probabilidade maior se concentra no período da tarde ou, eventualmente, à noite. Ainda assim, trata-se de possibilidade baixa, mas que merece ser considerada.

Brusque sob monitoramento

Por fim, ressaltamos que os três últimos dias de novembro, culminando no último fim de semana do mês, indicam um padrão marcado pelo calor em toda a região brusquense.

Reiteramos que os modelos meteorológicos estão sujeitos a ajustes, à medida que novos dados são incorporados.

Seguiremos monitorando e trazendo informações pertinentes sempre que necessário, de modo a manter a população bem informada e preparada para as condições atmosféricas previstas.

*Com informações do meteorologista Piter Scheuer

Pauta segue após o apoio comercial

*São eles que mantém este trabalho/Clique e saiba mais

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque sedia mostra de orquídeas com expositores de sete cidades

2. Guabiruba celebra 150 anos da imigração italiana com noite histórica

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, o assunto passa a abordar o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

O levantamento mais recente revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva registrados entre a meia-noite e o início da manhã constam na coluna em azul, facilitando a leitura das variações pluviométricas desse intervalo.

•Ajude a manter este trabalho do Blog do Ciro Groh, contribuindo com qualquer valor via Pix, através do CPF chave: 57029768949

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, você está convidado a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos leitores.

Cada imagem revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar deslizando para o lado.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 14

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 14

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Fotos: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 10

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK